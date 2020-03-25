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千人以上中小學可購紅外線熱顯像儀 1054校受惠

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中國佛教會捐贈1000支額溫槍給各級學校，教育部頒發感謝狀。記者潘乃欣／攝影
中國佛教會捐贈1000支額溫槍給各級學校，教育部頒發感謝狀。記者潘乃欣／攝影

教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，表示教育部提撥1.5億元給全台1054所超過1000人的高中以下學校購買紅外線熱顯像儀，另購9.4萬公升酒精和600萬片口罩，將分六個梯次分送到各級學校和補習班、幼兒園等教育單位。中國佛教會另捐贈1000支額溫槍給各校。

統測、國中會考將至，潘文忠表示，教育部已和各考試主辦單位做了相關試務規畫，各項考試將採一致性作法，凡因居家檢疫等因素無法參加者，給予補考機會，兼顧考生的健康和考試權益。目前各項試務中心都準備A、B卷。考場防疫措施將與中央流行疫情指揮中心討論，預計國中會考、統測在4月中旬前公告相關方案，指考將在6月中旬前公告。

全中運等幾項運動會也因疫情延期，潘文忠說，東京奧運也延期一年，各主辦縣市首長和大學都有共識要延期。參與選手隊職員很多，有交通移動、住宿等問題，教育部會盡快確定。

指揮中心今天下修建議集會人數，建議停止100人以上室內活動、500人以上室外活動。潘文忠說，大學校園內的課程、例行集會都要考量，尤其有些選修課人數非常多。建議各單位以防疫優先原則，思考相關應變措施，維護師生安全。

潘文忠今天也頒發感謝狀給中國佛教會，感謝該會轉贈1000支額溫槍給各校。內政部長徐國勇今也出席，表示該會本與內政部接洽，但內政部物資尚足，自己留了50支，其他都給教育部，因為學校真的有缺。他說自己也在小學教過書，對學校物資特別重視，並說教育是百年大計，教育沒做好，國家就沒希望。

代表接受感謝狀的中國佛教會淨耀法師說，現在物資不好找，但宗教應該是政府的後盾，而教育是我們國家的希望。

中國佛教會捐贈1000支額溫槍給各級學校，教育部頒發感謝狀。記者潘乃欣／攝影
中國佛教會捐贈1000支額溫槍給各級學校，教育部頒發感謝狀。記者潘乃欣／攝影

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