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新北會考減C達B 今百名教師視訊精進研習
新北市教育局啟動「新北學力UP支持計畫」，盼能會考減C達B，今首度用視訊邀專家諮詢，辦理全市100位種子教師會考精進線上研習。
該計畫預計試辦3年，今年第一年，每年提供600萬獎金、辦理專家及教師研習激勵學校及教師，讓學校因應不同地區、特色及需求，打造專屬「減C作戰策略」。另也創立學習扶助科技化中心，課業落後學子學力透過科技診斷，有效適性學習。
教育局長張明文表示，新北市教育局4月底前所有主辦的各項跨校研習活動都將一律暫緩辦理，鼓勵各校教師善用線上學習工具，練習運用線上資源。今日這100位種子教師是每間國中的自然科領域召集人，採線上研習以多元、有效能的策略提升孩子的學力。
這次線上研習，自然科學領域輔導團使用新北市親師生平台介接的Zoom雲端視訊會議功能，將研習內容包括資深團員觀察會考趨勢、有效素養導向教學、命題策略及現在必備的線上教學技能等，分享給100位種子教師。
教育局表示，每年全市100所國中辦理學習扶助電腦篩選測驗，透過科技化評量系統，找出學生學習問題卡關的地方，如幾何概念、四則運算等，再搭配親師生平台、均一及因材網之教材加強學習，因材施教、對症下藥，達成有效學習。
此外，新北市與「LearnMode學習吧」合作推出新北特製版「國九會考複習包」，包含國文、數學、英語、社會、自然複習教材、影片及歷屆國中教育會考試題。新泰國中教師劉繼文為了協助學習落後學生，特別蒐羅「幫你達B」複習講義，每一題會考的基礎題都有QRcode，不會的題目掃一下就有影音解題。
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