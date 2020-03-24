台大立校規罰親密關係暴力 專家：情感教育才能治本

去年有名台大男生軟禁並毆打女友，女方申請保護令。校方發現無法可罰，近日校務會議修正通過「學生個人獎懲辦法」，學生發生親密關係暴力，最嚴重可記大過。對此，勵馨基金會前執行長紀惠容、世新大學社會心理學系系主任詹昭能都說，校規難解決親密關係暴力問題，落實情感教育才能治本。

台灣大學21日上午舉行校務會議，決議修正學生個人獎懲辦法，學生若有親密關係暴力行為，且經法院核發保護令或有具體事證，予以記小過；親密關係暴力行為情節嚴重，且經法院核發保護令或有具體事證，予以記大過。

台大學務長、社會工作系教授沈瓊桃長期研究家暴防治，她表示，台灣有家庭暴力防治法，清楚規範什麼是親密關係暴力，校規將認定經法院審查判定的親密關係暴力案。台灣只有家暴法會核發保護令；此法前幾年將適用年齡下修到16歲，也就是未結婚、未同居的親密關係伴侶也適用。

本次修改校規前，台大和不少大專校院一樣，已規定學生歐人或互毆，會按情節嚴重性，記以小過或大過。但沈瓊桃說，暴力樣態多，像是抓他頭髮、推他、抓他去撞牆等也應列入。修正校規另一原因，是台大去年2月發生相關案件，當時水果日報登很大，家長也出來反映，但學校發現沒有哪一條校規可以罰加害學生。

詹昭能長期在世新開設「愛情心理學」課程，他說，親密關係暴力問題建立在人格基礎上，如果已成「恐怖情人」，學理上認定為人格異常，此人對愛人或被愛的理解、感受和行為反應都很弱。輕微一點則是人格不成熟，也就是所謂的「太幼稚」，需要透過情感教育來養成成熟的人際關係。

紀惠容也說，她對台大的決議無意見，但認為校園更該優先關注情感教育有沒有落實，以及有沒有對受害人進行創傷輔導。她觀察，男生比女生更不能接受被拒絕；部分台大學生受成長經驗影響，也比較輸不起，被拒絕時沒有足夠忍受力。

詹昭能則說，獨生子女越來越多，他們成長過程缺乏人際互動，再加上國民教育法第一條強調的德、智、體、群、美五育弱化，都是親密關係暴力的前因。

紀惠容表示，大學才做情感教育已太晚，應從小扎根。但台灣高中以下學校常立規避免學生談感情，兒福聯盟今天就說，「高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項」規定不能將交往、曖昧做為處罰要件，但許多學校仍有「禁止戀愛」校規，與法規不符。