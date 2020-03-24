違反課綱 3科教科書頻頻重編

去年八月上路的十二年國教課綱，從課綱審議到完成編書一波三折，其中「科技」、「社會」和「健康與體育」三科，讓出版社最「頭痛」。這三科的國中第三冊（一○九學年度）教科書，三大出版社幾乎都因違反課綱規範被要求「重編」；其中更有版本的「科技」第二冊（本學期用書）四次重編，目前還在續審中，導致有學校被迫換版本。

國家教育研究院回應，第三冊教科書會如期審完，也會在時限內，供學校選書。

康軒出版社國中教科書副總編輯譚蕙婷說，國中社會科前三冊，各家幾乎都重編；康軒目前還在重修第三冊，同時趕編第四冊，但第四冊三月底前要送審，真的很趕。

南一書局發言人顏世枋說，新課綱上路後，健體、科技等科目重編次數多，明顯感受審委希望「往什麼方向去調整」。但研修課綱、編教科書、審教科書的人都不一樣，「究竟誰有課綱的解讀權？」

曾擔任教科書編者、審委多年的台師大名譽教授吳武典說，各方對課綱有不同詮釋，「最後誰的詮釋算數？這是大問題。」他直言，新課綱和課本都不成熟，「未成熟的果子摘下來，一定不好吃」。

顏世枋說，以科技為例，南一的國中第二冊，被要求第四次重編，學期都開始了現在還在審，「第一次這麼慘烈」，光送審費就花了近十萬元。這也造成第一冊選用南一版科技教科書的學校，第二學期只能換別家教科書，損失慘重。

國教院教科書研究中心主任楊國揚說，教科書審查是依據課綱，內容若違反課綱，就會被判重編，如果只有錯誤，就會判修正。科技、社會和健體三科確實審得不順利，主要是國英數等基礎學科，知識性概念明確；但科技、健體等生活類科目，解釋範圍就比較大。

楊國揚說，新課綱社會科內容變動大，還增加跨領域探究。出版社雖嘗試編寫素養導向內容，但掌握得不是很好；加上課綱公布時間較晚，前期編審沒有充裕時間。