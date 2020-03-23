國三生會考遇居家隔離 5月底補考第二次國中會考
因應新冠肺炎疫情，若國三生在國中教育會考期間（5月16、17日）遇到居家隔離及檢疫，教育部研擬5月底為這些考生提供第二次考試。負責命題的台灣師大心測中心，將另組一份難度相同的試卷。這也是國中會考首度舉行二次考試。
今年國中會考共20萬9045人報考，分布全台18個考區及中國大陸考場。教育部次長林騰蛟今天受訪表示，教育部評估，原訂5月16、17日舉行的國中會考，可能有考生因新冠肺炎疫情而須居家隔離及檢疫，無法參與考試。
林騰蛟表示，教育部規劃，若考生無法參與原訂國中會考期程，教育部將在5月底舉行「第二次考試」，採A、B卷形式，由台灣師大心測中心另組一份難度相同的試卷，供受疫情影響考生進行考試。一般考生則一律參與5月16、17日的第一次會考。
至於5月2至3日舉行的四技二專統一入學測驗（統測）、7月指考是否也安排第二次考試，仍須大專招聯會決議。考試過程中，考生是否全程戴口罩應試？考場是否踩梅花座？教育部近期將有定案。
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