傳統三類組走入歷史！新課綱班群制 這一校開10班群

新課綱上路後，以往高一升高二分三類組的傳統走入歷史，改為升學導向更明確的「班群」制度。根據教育部統計，全台設有普通科的高中，有半數學校只分2班群，且有30校僅剩1班群；也有部分學校翻倍開出6、7班群，學生選擇更多元。

教育部表示，高一升高二分組制度，從往年「類組制」改為「班群制」，各校可依學校的條件、課程特色，調配多元課程模組，滿足學生適性升學需求。

教育部統計指出，全台318所設有普通科的高中，有155校設有2班群，例如政大附中、西松高中；僅設一班群者有30校，如延平高中；3班群及4班群各有有50多校、5班群者有13校、6班群者有4校、7班群者有2校，包括南湖及馬公高中；10班群者僅有北一女。

西松高中從三類組改為「文法商管」及「理工生醫」2大班群。校長林昇茂表示，主因是因應學測五選四，多數學生選考科目分為「國英數社」及「國英數自」，因此高二後課程先區分2大群，一群內建歷史、地理、公民課；另一群內建物理、化學、生物、地科，兼顧學測及指考方向。

林昇茂也說，三類組改2班群，表面上學生選擇變少，但實際上學生有更多空間自由選修，學校將在高二開設資訊科學、經濟學、或藝術領域「加深加廣」課程，學生可跑班上課，「在各班群底下細分選修課程，滿足不同升學需求的學生」。

陽明高中則分為4班群，把傳統一類組分成「財經商管」及「文法教育」2班群，外加「數理工程」、「醫療衛生」共四班群。

陽明高中校長蔡哲銘表示，未來高二、高三的數學科，依不同取向細分為高二數A、數B及高三數甲、數乙，兩階段都是前者難度高、後者難度低。財經商管為高二上數A、高三上數乙；文法教育為高二上數B、高三可不修數學；數理工程、醫療衛生則是高二上數A、高三上數甲。

蔡哲銘比喻，新課綱上路後，學群多的學校像是「點套餐」，學校已為規劃好課程，學生只要清楚志向、選定學群；學群少的學校則是「自助餐」，讓學生在選修階段，適性抉擇。

新課綱也首創「課程諮詢教師」，預計4月陸續舉辦選課說明會，輔導新課綱首屆高一生選擇班群及調配選修課程，5月上旬進行選群作業。