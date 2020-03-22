教育部投入2.6億 補助高中翻修老舊實習場域

為提升高中學校專業群科學生實習實作環境，教育部國教署107年度起開始推動老舊實習場域翻新再造計畫，至今已累積投入2億6000萬元經費，協助76所國立高中翻新改造老舊的實習場域。

國教署指出，台灣地震、風災頻繁，且氣候多雨潮濕，加上多數國立高級中等學校實習場域建築物較為老舊，長年的高溫、高濕度環境，地板、天花板通風、照明、排水等設施設備常有損壞情形，並容易因滲漏水導致室內牆面產生壁癌，影響電線管路壽命，也危害建築物結構安全。

例如屏東內埔農工電機科館大樓1981年興建完成，因使用年限達37年，缺乏經費修繕，外牆老舊、頂樓屋瓦剝落及漏水問題、影響結構安全，內牆壁癌情形嚴重，安全堪憂。學校向國教署提出補助計畫，透過外牆拉皮及改善屋瓦剝落和漏水，已有效改善實習環境。

新竹關西高中設有中西餐烹飪實習工場，內外牆面磁磚原本嚴重脫落，抽排風設備、空調系統老舊、崗位工作檯動線不佳，學校藉由本計畫加以改善，讓學生在更安全且健康的環境中實習，也提升了學習興趣。

國教署表示，計畫讓許多學校的老舊實習空間煥然一新，也落實十二年國教新課綱技職教育務實致用、營造友善學習環境空間等精神。