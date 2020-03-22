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台中如停課線上教學 議員：不能只開國英數三科
中央指揮中心宣布有學校停課，台中市教育局長楊振昇說，台中市提供線上學習中心有國中小國語文、英語文及數學3科至少1300個學習影片及相關資源，並依年級、版本、單元分類，透過檢索功能及整合性帳號，學生可至線上教學資源中心依進度及需求自主學習。
市議員賴佳微指出，台中市教育局建立的線上學習網站，課程內容只到九年級，僅提供國英數的課程，與台北丶台南相比，的確不足。
賴佳微表示，台北有自己的學習網站「酷課雲」能學習程式設計，也有完整國小到高中的課程。台南市的學習網站，國中的課程選單還有藝文課的內容。有的提供免費的電子書，其中不乏一些經典名著給學童點閱。
賴佳微認為，台中市教育局不能只提供一些外部的線上網站就交差了事。
教育局長楊振昇指出，除線上學習中心，各校亦透過數位學習平台、教師線上直播或視訊教學、社群通訊軟體及傳送紙本教材等方式，為居家檢疫學生進行課業輔導，而滯留中港澳學生，學校也會寄送教科書或紙本教材給學生，並透過推特、WeChat等社群軟體進行輔導、關心學生健康狀況。
針對家中無相關行動學習設備的學生提供短期借用，讓學習不中斷。
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