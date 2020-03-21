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大學校務超前部署 打散行政辦公區、職員改輪兩班

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台師大本周開了第一次「全校主任都在看視訊」的線上招生委員會議。圖／取自台灣師範大學臉書粉絲專頁
台師大本周開了第一次「全校主任都在看視訊」的線上招生委員會議。圖／取自台灣師範大學臉書粉絲專頁

新冠肺炎疫情升溫，多所大專校院因應可能碰上的停課風險，行政工作也超前部署，例如同單位成員分散在不同辦公區辦公，或採兩班輪班制，降低接觸頻率和群聚感染風險。

世新大學表示，為不讓校務行政失能，他們展開分區辦公規畫，將主要行政單位人員分散到不同辦公地點辦公，降低群聚感染風險。清華大學則說，圖書館等單位停課後仍需要辦公，目前改採A、B兩班輪班制。

同事間的辦公距離拉長，提升遠距溝通工具的重要性。台灣師範大學表示，校內各項行政會議以「減少接觸集聚、線上溝通無礙」為方向，按規模程度，循比例性原則進行。

台師大說，校內3月18日招生委會第九次會議，就是在防疫思維下，召開台師大有史以來第一次「全校主任都在看視訊」的線上招生委員會議。教務處也正全力超前部署，做好「停課不停學」遠距數位教學轉型的各項準備。後續將視疫情發展，逐步推動教學數位化轉型，從百人大班擴展至所有課程。

台灣大學今天舉行校務會議，與會人數超過百人，移師通風較好的博雅教學館會議室；會議進行到下午1時，本來要發放便當，也有行政主管提議不要共餐，以免造成感染影響校務運作。校長管中閔說，校內23日起停止百人以上的實體活動與集會。

有關遠距工作要用的視訊會議等設備，立法委員范雲本周在立法院教育及文化委員會質詢時表示，有些私人企業已在進行遠距工作，經濟部是否提供相關工具來協助？經濟部工業局回應，有關遠距工作要用的視訊會議工具，工業局已在網站上推出採購軟體的優惠方案。

停課 疫情

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