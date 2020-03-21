你擔心被AI取代嗎？文化廣告系民調 結果兩極化

文化大學廣告系第31屆畢業展「智．匯流AI know」於3月20日至22日開展，探討智能科技的發展運用。畢展也發布「AI新浪潮-智能世代」民調結果，對於是否擔心日後被AI人工智能所取代？7成的非學生族群並不擔心，但6成的學生族群表達擔憂。

歷年畢展宛如一場廣告系友同學會，許多廣告界天王、大咖都會趁此聚會，今年防疫期間則是一片「口罩海」，形成不同過往的畢展風貌。

代表台北市長柯文哲擔任神秘嘉賓的北市府副發言人黃瀞瑩昨出席開幕式，黃瀞瑩說，一天當中會接收到非常多的資訊量，科技的運用發展能讓生活更便利，如同目前科技防疫，市府可以更快速將消息提供給民眾。

文化廣告系為全台唯一設立廣告史研究中心的單位，今年邁入第25年。與會的凱普洛克國際公司董事長邱榮光期勉同學要多嘗試，仔細思考將來要走的方向。台灣電通公司董事總經理胡嵓巽表示，每一次的失敗，都是下一次成功的養分。先勢行銷傳播集團執行長黃鼎翎則鼓勵同學們要認清初心，對自己的生涯有願景。

對於「AI新浪潮-智能世代」民調結果，文化廣告系主任鈕則勳說，9成7民眾樂見人工智能用於未來發展，超過8成民眾都能接受人工智能用於生產或生活，凸顯民眾多能接受並願意融入未來以AI導向的生活；但少子化、AI化，低門檻的失業狀況將愈來愈常態化，也引發年輕學生擔憂，政府及相關產業應多面向發展人工智能技術，政府也應透過政策補助或獎勵，降低失業衝擊。

全國公信力民調公前總經理高世垣表示，由調查數據可知，8成7民眾認為，人工智能的好處在於「可以節省人力資源與降低成本」，從事科技業的民眾更高達9成7認為人工智能可以「提高工作效率」。調查反映出無論是一般大眾或科技業者，普遍認為人力資源及成本可以降低，工作效率亦可提升。