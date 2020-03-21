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避免趴趴走 教部要各大學掌握學生遠距學習狀況

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

台大今天舉行校務會議，討論遠距教學實施，建議按疫情發展逐步調整，且要掌握學生到課情形，教育部表示支持。教育部說，遠距教學是為避免學生出入公共場所，學校應掌握學生線上到課狀況，避免學生轉往周遭社區群聚，成防疫破口。

教育部高教司表示，因應疫情實施遠距教學，要讓學生在家或宿舍學習，不出入公共場所，才是遠距教學的本意，否則就是本末倒置。學校除幫助教師熟悉遠距教學，也應在實施時主動協助教授掌握學生線上到課狀況，不能因採遠距，反而難掌握學生到課，導致在周遭社區群聚，形成防疫破口。

很多歐美大學直接全校停課，教育部表示，台灣目前疫情控制得宜，但學校如要提前部署，不管要進行「大規模進行線上演練」或是「全校性實施遠距教學」，要公告說明，避免引起外界無謂揣測擔憂。

為爭取防疫時效，高教司表示，按目前停課標準，一旦有師生被列為確診病例，應立即停課並啟動遠距教學。停課只須通報教育部。

高教司表示，如學校沒有確診病例，但基於師生曾接觸確診病例、健康管理對象較多等風險考量，或有大班課程、教室通風不佳等環境因素，學校也可以主動拉高防疫等級，小規模、短期內調整相關實體課程為遠距教學。只要做好授課學習品質，教育部尊重各校規畫。

教育部19日提供「 大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」給各大專校院，提醒各校持續準備、精進遠距教學，為將來各種疫情的可能發展，做最壞的打算、最好的準備。

教育部 疫情 停課

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