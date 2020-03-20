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高中以下師生禁出國 各大學自主控管師生出入境

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣師範大學發信請師生4月30日前不要出國。本報資料照片
台灣師範大學發信請師生4月30日前不要出國。本報資料照片

因應新冠肺炎疫情，高中以下師生16日以下禁止出國，大學師生不受禁令影響。教育部長潘文忠本周表示，大學有大學法的規範，但希望大學把關防疫。北部多校也自主管理，除追蹤學生出入境史，部分學校發信請師生近期不要出國。

各大學自主加強防疫，台灣師範大學學務長林玫君說，台師大前天已發信請師生4月30日前都不要出國。世新大學也表示，除配合中央流行疫情指揮中心和教育部規定，校方也從嚴審核教職員及學生出國案件，凡非必要或無急迫的申請案，一概不予同意；已核准的出國案件都要重新審核。

各校也嚴加追蹤師生出入境史，清華大學主任秘書金仲達表示，校方農曆年後就開始做健康關懷，記錄並追蹤學生旅遊史。如今各國都列為一級旅遊警示，等於學生只要出國都要回報。雖然學校不是移民署，難做到百分百追蹤，但若發現學生隱瞞，將按校規處分。處分由學校的獎懲委員會裁決。

出國 教育部 新冠肺炎 旅遊警示

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