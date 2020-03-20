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東華無鐘聲因為楊牧？創校人士說明原委

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國立東華大學圖書館設有楊牧書房，是國內外收藏楊牧相關資料最齊全的地方。圖／報系資料照片
國立東華大學圖書館設有楊牧書房，是國內外收藏楊牧相關資料最齊全的地方。圖／報系資料照片

被譽為「台灣最接近諾貝爾文學獎」的知名詩人楊牧13日辭世，震驚文壇，他身後媒體大篇幅報導追悼，除了推崇楊牧詩文貢獻，也有媒體指出國立東華大學成為全國第一所不設上下課鐘聲的大學，就是因為楊牧的自由學風。不過，參與創校過程的吳明達回憶，東華大學不敲鐘，並非因為楊牧，而是籌辦團隊的決定。

吳明達在東華大學創校時，1993年擔任籌備處秘書，目前已由該校專門委員一職退休。近日看到媒體報導，與校方人士分享創校過程。

他表示，東華大學由創校校長牟宗燦籌辦多年，1994年正式開學，開學之初就沒有設上下課鐘聲。原因是，籌辦團隊都在美國大學教書多年，美國大學因為上下課時間不一致，沒辦法統一敲鐘，所以沒有鐘聲，東華大學創校時沿襲這個習慣，未將統一敲鐘列入行政事項。

校方表示，人文社會科學院成立於1995年，也就是創校隔年，1996年起敦聘楊牧先生為首任人社院正式院長。楊牧任內引進駐校作家制度，開啟東華濃厚的文學創作風氣，也成立英美語文學系、中國語文學系、運動與休閒學系、經濟系、歷史系和創作研究所，是東華人文薈萃的鼎盛時期。

校長趙涵㨗說，東華因有大師而成就大學，無論當年是否因為楊牧先生而不設鐘聲，都無損於楊牧先生對於學校的巨大貢獻。

國立東華大學校園優美，自創校起就不設上下課鐘聲。圖／報系資料照片
國立東華大學校園優美，自創校起就不設上下課鐘聲。圖／報系資料照片
國立東華大學校長趙涵㨗（左2）表示，無論學校當年是否因楊牧（右2）而設鐘聲，都無損楊牧先生的巨大貢獻。圖／校方提供
國立東華大學校長趙涵㨗（左2）表示，無論學校當年是否因楊牧（右2）而設鐘聲，都無損楊牧先生的巨大貢獻。圖／校方提供

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