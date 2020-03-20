高職生好厲害 自製防潑水口罩套、自動額溫檢驗器

新冠肺炎疫情升溫，校園是群聚場所易致傳染。台灣師範大學與新北市教育局和多所高職合作，開發紅外線熱像儀、自動額溫檢驗器和多用途防疫口罩套，今舉行捐贈儀式，開放給新北市中小學師生使用。

新北樟樹國際實中流行服飾科的學生表示，他們獲得企業贊助機能性布料，設計多用途防疫口罩套。現場實測，它的外表防潑水，內裡採吸濕抑菌的快乾材料，有透氣的功能。

團隊學生黃思穎現場示範口罩套的收納摺疊，使用前將內層摺入收納，使用後改成反摺外層來收納，降低雙手碰觸口罩內外層次數，且能直接收納於隨身包，避免與病菌接觸機率。

新北高工與新北國際樟樹實中設計紅外線熱像儀，現場實測拿一杯溫水靠近儀器，立刻發出聲響「同學你發燒了，趕快回家休息」。團隊表示，它能偵測行進者的體溫，對發燒者照相和發出警報，也結合多媒體網路資料庫和移動手機，將相關數值傳給學校防疫管理人員，提高防疫工作效率。儀器零件由新北市政府出資、樟樹實中採購，目前已製作出60多套熱像儀。

鶯歌工商製作自動額溫檢驗器，他們說，儀器可在七公分以內的有效距離內，量測人們額溫，避免防疫人員與受測者的接觸。量測資料可送上網路伺服器上，轉發給防疫管理人員。此儀器零件由新北市政府出資、鶯歌高職負責採購。