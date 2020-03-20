快訊

唐鳳胞弟涉4度強吻4歲女童 一審判刑1年6月

大陸境內新冠肺炎病例0新增 譚德塞：了不起的成就

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高職生好厲害 自製防潑水口罩套、自動額溫檢驗器

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台師大與新北多所高職學生製作防疫工具，圖為服飾科學生製作的防潑水口罩套。記者潘乃欣／攝影
台師大與新北多所高職學生製作防疫工具，圖為服飾科學生製作的防潑水口罩套。記者潘乃欣／攝影

新冠肺炎疫情升溫，校園是群聚場所易致傳染。台灣師範大學與新北市教育局和多所高職合作，開發紅外線熱像儀、自動額溫檢驗器和多用途防疫口罩套，今舉行捐贈儀式，開放給新北市中小學師生使用。

新北樟樹國際實中流行服飾科的學生表示，他們獲得企業贊助機能性布料，設計多用途防疫口罩套。現場實測，它的外表防潑水，內裡採吸濕抑菌的快乾材料，有透氣的功能。

團隊學生黃思穎現場示範口罩套的收納摺疊，使用前將內層摺入收納，使用後改成反摺外層來收納，降低雙手碰觸口罩內外層次數，且能直接收納於隨身包，避免與病菌接觸機率。

新北高工與新北國際樟樹實中設計紅外線熱像儀，現場實測拿一杯溫水靠近儀器，立刻發出聲響「同學你發燒了，趕快回家休息」。團隊表示，它能偵測行進者的體溫，對發燒者照相和發出警報，也結合多媒體網路資料庫和移動手機，將相關數值傳給學校防疫管理人員，提高防疫工作效率。儀器零件由新北市政府出資、樟樹實中採購，目前已製作出60多套熱像儀。

鶯歌工商製作自動額溫檢驗器，他們說，儀器可在七公分以內的有效距離內，量測人們額溫，避免防疫人員與受測者的接觸。量測資料可送上網路伺服器上，轉發給防疫管理人員。此儀器零件由新北市政府出資、鶯歌高職負責採購。

此計畫由新北市教育局長張明文召集，副局長劉明超今出席記者會表示，團隊由台師大工業教育系與電機系多媒體網路實驗室師生、新北市教育局共同指導，四所高職學生投入自製電子化防疫與環境建置，帶動高職科系做務實的實作，希望大家也能給這些學生鼓勵。

台師大與新北多所高職學生製作防疫工具，圖為紅外線熱像儀，發燒者靠近時會主動發出聲響。記者潘乃欣／攝影
台師大與新北多所高職學生製作防疫工具，圖為紅外線熱像儀，發燒者靠近時會主動發出聲響。記者潘乃欣／攝影
新北樟樹實中學生發表防潑水口罩套。記者潘乃欣／攝影
新北樟樹實中學生發表防潑水口罩套。記者潘乃欣／攝影
台師大與新北多所高職學生製作防疫工具，圖為自動額溫檢測器，距離七公分內可測得人體額溫。記者潘乃欣／攝影
台師大與新北多所高職學生製作防疫工具，圖為自動額溫檢測器，距離七公分內可測得人體額溫。記者潘乃欣／攝影

口罩 教育局 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

防疫創意 中市警一分局自製防疫交安貼紙溫馨提

居家檢疫大增 新北連夜找防疫旅館達188間、目標2千

師生一人一周五片口罩 藍委籲別讓校園變防疫破口

擔心移工成新冠破口 移民署結合衛生所、教堂宣傳防疫

相關新聞

搶在暫緩前抵台 輔大港澳生今居家檢疫出關

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生，在台灣2月11日暫緩港澳人士入境前抵台，並進行14天居家檢疫後，今解禁出關。

高職生好厲害 自製防潑水口罩套、自動額溫檢驗器

新冠肺炎疫情升溫，校園是群聚場所易致傳染。台灣師範大學與新北市教育局和多所高職合作，開發紅外線熱像儀、自動額溫檢驗器和多...

身障生大學甄試今登場 七考場加強防疫

109學年身心障礙生升大專校院甄試今天開跑，23日前分別在北、中、南、東四區共七校舉行，報名人數3170人，比去年增加2...

北部高中全校停課 五成課程改線上直播

北部某高中有兩名學生確診新冠肺炎，明天起全校停課到3月27日。教育部表示，該校停課期間依照原本課表上課，五成採直播線上教...

經濟弱勢生想安心求學 教部設教育儲蓄戶邀各界捐款

為助經濟弱勢學生就學，教育部2008年起鼓勵學校設立「教育儲蓄戶」，國教署也設置全國性的「學校教育儲蓄戶」網路平台，接受...

全中教：大型考試防舞弊 應有備用口罩

新冠肺炎疫情升溫，不過國中會考、統測等大型考試將至。全國高級中等學校教育產業工會昨天指出，教育部應為額溫超過卅七點五度的考生安排隔離試場，並替考生和試務人員統一備妥備用口罩，杜絕舞弊疑慮。

獨／新課綱又要修了 本土語言列國高中必修

因應去年實施的「國家語言發展法」規定，國家教育研究院啟動12年國教課綱增加國家語言的修訂工作，將閩、客、原住民等國家語言...

身障升大專甄試 考生遇居家檢疫採書審以外加名額錄取

109學年度身心障礙學生升學大專校院甄試20日至23日登場，受到新冠肺炎疫情影響，考生若處於「居家隔離」、「居家檢疫」等...

遠距教學備戰 偏鄉網路夠嗎？

高中以下學校和大學都有人確診新冠肺炎，各校為停課後的遠距教學備戰。民進黨立委范雲今天在立法院質詢時表示，遠距教學仰賴網路，詢問偏鄉網路是否足夠。國家通訊傳播委員會（NCC）技監鄭泉泙表示，年底有八成五偏鄉，至少一個點網路傳輸可達1G。

國中會考等大考將登場 教團籲備妥隔離試場和口罩

新冠肺炎疫情升溫，不過統測、會考等大型考試將至，全國高級中等學校教育產業工會表示，教育部應為體溫超過37.5度考生安排隔...

偏鄉難推遠距教學 NCC：85％偏鄉至少一點傳輸達1G

高中以下學校和大學都有人確診新冠肺炎，各校為停課後的遠距教學備戰。民進黨立委范雲今天在立法院質詢時表示，遠距教學仰賴網路...

台師大研究 北台灣蝙蝠洞暗藏病毒

新冠肺炎全球大流行，疫情升溫。台師大最新跨國科學研究顯示，蝙蝠為新興病毒的重要宿主，包括SARS冠狀病毒、MERS冠狀病毒及新冠肺炎等，且對人類有高度致病性，民眾應注意蝙蝠引發的人畜共通傳染疾病及農牧業損害。

熱門新聞

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

首例全校停課 台大公衛院長：該宣布社區傳播了

影／北部某高中第二例確診 明起全校停課

停課生在麵攤幫忙上餐 目擊民眾：感覺有點危險

獨／學生2日福建返台昨篩檢 北部某國中預防性停課一天

北部第一所高中停課 職員照樣得到校上班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。