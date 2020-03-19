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北部高中全校停課 五成課程改線上直播

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

北部某高中有兩名學生確診新冠肺炎，明天起全校停課到3月27日。教育部表示，該校停課期間依照原本課表上課，五成採直播線上教學，五程採自主線上學習。

教育部國教署表示，該校今天對所有學生進行自主健康管理衛教，以及說明停課、復課和補課線上學習的操作說明。停課期間該校也將啟動健康關懷機制，由校方掌握學生在家自主健康管理狀況。

國教署表示，該校全校學生1650人，教職員工154人，學校將秉「停課不停學」精神，已完成全校師生線上學習系統操作及學習演練。停課這兩周採線上學習，依照原本課表，安排50%直播線上教學，50%為自主線上學習。教育局也已提供行動載具給40名經濟弱勢生、無線網路給8名經濟弱勢生，確保每個學生都有完善資訊學習環境。

國教署表示，學校依因疫情停課期間，教師若為確診病例，應強制隔離，並給予公假。若與確定病例接觸，應接受居家隔離，給予防疫隔離假。

至於非屬上述情形而係配合學校停課者，國教署說，除依學校防疫需求應到校外，可不必到校。不過未來仍須配合學校安排另行補課。學校停課期間若採線上教學進行補課，教師應配合辦理。兼任行政職務的教師及職員，都應正常上班。

停課 直播 教育部

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