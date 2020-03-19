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疫情蔓延全球 台北美國和歐洲學校提早停課

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北美國學校和歐洲學校本周宣布提早停課。示意圖，學生戴著口罩上學。 聯合報系資料照
台北美國學校和歐洲學校本周宣布提早停課。示意圖，學生戴著口罩上學。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心宣布禁止外籍人士入境，從國外入境的國人也要居家檢疫14天。台北美國學校和歐洲學校本周宣布提早停課，接著就是春假，春假結束後才開放校園。

台北美國學校表示，3月18日放學後關閉校園． 接下來就是這學年度既定的春假期間，校園將全面關閉，所有的活動以及場地使用也全面取消到3月29日。學校將於3月30日再度開課。

台北歐洲學校也宣布明天開始暫停對外開放，明天到4月1日為數位學習日，4月2日到10日則是原定的春假。校園將於4月13日再度開放，在這段期間，校園將暫停對學生家長及訪客開放。

台北美國學校在官網上表示，校內尚無人確診，但教育部17日宣布，過去14天到指定國家或地區出國的學生或教職員，都應該留在家裡不要上學。校方認為，這個禁令適用於其中一個家庭成員，就適用所有家庭成員。這顯然會影響校內眾多學生和老師，所以決定盡早開始春假。

疫情 新冠肺炎 居家檢疫

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