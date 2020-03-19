經濟弱勢生想安心求學 教部設教育儲蓄戶邀各界捐款

為助經濟弱勢學生就學，教育部2008年起鼓勵學校設立「教育儲蓄戶」，國教署也設置全國性的「學校教育儲蓄戶」網路平台，接受大眾助學捐款。截至去年底，全國3683所公立高級中等以下學校參與開戶，完成7萬3922件捐助案例。108學年度第二學期已開學，國教署呼籲各界共同關注亟待幫助的學生，協助他們安心求學。

國教署表示，教育儲蓄戶網站有很多等待各界伸出經濟援手的案例，其中案例李生（化名），從小生長在單親家庭，母親獨力撫養兄妹二人，平日租地種植秋葵，農作收穫不穩定，生活拮据。李生上學路程遙遠，高二起在校外租屋，增加房租、水電及三餐外食等生活必要開銷。李生為體恤母親的經濟壓力，以課外打工負擔所需，卻也影響體力及課業表現，急需外界伸援，讓李生能安心就學。

另一案例小孟（化名），去年5月檢查出罹患癌症第三期後期，手術切除15公分腫瘤後，目前持續定期化療與追蹤。他的父親為汽車維修技術人員，工作論件計酬，收入有限且不穩定；母親為家管，偶有家庭代工機會，又須照顧家中長輩及三名年幼子女，背負龐大醫療費用與日常開銷。

國教署說，平台的每一件專案勸募過程都公正、公開，收支明細清楚，確保善心捐款都能透過平台，即時傳遞給處境不利、需要協助的學生。教育部也感謝各界過去長年支持，社會善心資源共同幫助眾多學生。