避免自備口罩應試可能舞弊 國中會考將加強監考

新冠肺炎疫情升溫，不過20萬人報名等國中會考等大型考試將至。全國高級中等學校教育產業工會表示，教育部應為額溫超過37.5度的考生安排隔離試場，並替考生和試務人員統一備妥備用口罩，杜絕舞弊疑慮。

教育部國教署國中小教育組組長武曉霞表示，國中會考仍維持5月16和17日舉行，目前正在準備消毒用品、量體溫器具等物資，也會準備一定量的備用口罩。為避免自備口罩導致的舞弊可能，國教署將加強監考。考生如使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並且配合監試委員檢查，就沒有違規之虞。

會考之前，4月12日就將舉行工業類丙級專業技能檢定學科筆試測驗，是這學期開學後的第一個跨校學生考試。全中教表示，教育部應重視學生升學權益，在學生權益、防疫安全雙重考量下，當天應試學生若額溫超過37.5度，應妥善規畫隔離考場。教育部也應提供充足的備用口罩及消毒酒精，供當天應試的學生及試務人員使用。

全中教表示，這項考試攸關學生能否領取丙級證照，以及後續申請入學的備審資料準備。尤其四技二專甄選入學加分標準中，明確載列領有丙級技術士證書者，可增加甄選原始分數百分之五，應保障考生權益。