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身障升大專甄試 考生遇居家檢疫採書審以外加名額錄取

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
109學年度身心障礙學生升學大專校院甄試20日至23日登場，受到新冠肺炎疫情影響，考生若處於「居家隔離」、「居家檢疫」等狀態，將改採書面審查。報系資料照
109學年度身心障礙學生升學大專校院甄試20日至23日登場，受到新冠肺炎疫情影響，考生若處於「居家隔離」、「居家檢疫」等狀態，將改採書面審查。報系資料照

109學年度身心障礙學生升學大專校院甄試20日至23日登場，受到新冠肺炎疫情影響，考生若處於「居家隔離」、「居家檢疫」等狀態，將改採書面審查。

109學年度身障甄試共有3170名考生報名。根據教育部於13日公布的處理原則，因新冠肺炎疫情，被列為「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主健康管理（對象3：社區監測通報採檢個案）」的考生，不得參加考試。

上述考生將由甄試委員會通知並確認身分後，改採書面審查。甄試委員會將函送學生資料到所選填志願學校。如果學校決定錄取，將以外加名額方式辦理，不會影響其他考生權益。

另外，被列為「自主健康管理」對象1、2、4的考生，則需配戴外科口罩應試，考試當天如果發燒（額溫大於攝氏37.5度、耳溫大於38度），由考區記錄通報甄試委員會，同樣採書面審查、外加名額方式辦理。

除了上述身分，其餘考生當天進入試場前也要量體溫，如果有發燒狀況或身體不適，將移往備用試場，並需全程配戴外科口罩應試。陪考人員限制一人，同樣要量體溫、填寫健康情形調查表，並應自備口罩，有發燒情況不得進入考場。

相關資訊可參考「109學年度身心障礙學生升學大專校院甄試」網站。

新冠肺炎 發燒 身心障礙生

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