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國中會考等大考將登場 教團籲備妥隔離試場和口罩

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為國中會考。本報系資料照片
圖為國中會考。本報系資料照片

新冠肺炎疫情升溫，不過統測、會考等大型考試將至，全國高級中等學校教育產業工會表示，教育部應為體溫超過37.5度考生安排隔離試場，另也要備妥備用口罩，杜絕舞弊疑慮。

4月12日將舉行工業類丙級專業技能檢定學科筆試測驗，全中教表示，教育部應重視學生升學權益，在學生權益、防疫安全雙重考量下，當天應試學生若體溫超過37.5度，應妥善規畫隔離考場，且教育部應提供充足的備用口罩及消毒酒精，供當天應試的學生及試務人員使用。

全中教表示，這項考試攸關學生丙級證照領取，以及後續申請入學的備審資料準備。尤其四技二專甄選入學加分標準中，明確載列領有丙級技術士證書者可增加甄選原始分數5%，應保障考生權益。

他們也說，後續統測、會考及指考，都應由教育部統一配置應試學生及所有試務人員的口罩，除確保學生考試權益，也杜絕自備口罩可能產生的舞弊疑慮。

教育部 口罩 統測

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