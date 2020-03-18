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偏鄉難推遠距教學 NCC：85％偏鄉至少一點傳輸達1G

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
疫情升溫，立法院教育及文化委員會質詢，官員改採間隔入座。記者潘乃欣／攝影
疫情升溫，立法院教育及文化委員會質詢，官員改採間隔入座。記者潘乃欣／攝影

高中以下學校和大學都有人確診新冠肺炎，各校為停課後的遠距教學備戰。民進黨立委范雲今天在立法院質詢時表示，遠距教學仰賴網路，詢問偏鄉網路是否足夠。國家通訊傳播委員會（NCC）技監鄭泉泙表示，今年底有八成五偏鄉，至少一個點網路傳輸可達1G。

立法院教育及文化委員會今天請科技部、行政院科技會報辦公室、NCC、經濟部、國發會代表報告數位國家創新經濟發展方案，並備質詢。范雲表示，已經有大學生確診新冠肺炎，有關遠距教學需要的網路基礎建設，教育部表示是由NCC負責，偏鄉網路是否足夠？

鄭泉泙說，寬頻網路分成兩塊，在偏鄉這塊，前瞻基礎建設編列八億元預算，執行到今年，全台85％偏鄉中，至少一個點可達到1G；這些偏鄉中有700個村里，範圍內至少一個點能達100Mbps。惟金門縣烏坵受限地形，尚沒辦法。

民進黨立委賴品妤上周在立法院質詢教育部長潘文忠時表示，台灣網路還沒做到百分百普及，偏鄉約有二到三成區域網路訊號有問題，不曉得教育部是否會去和NCC討論，提高網路覆蓋率？潘文忠說，疫情持續時間不確定，相信NCC也會持續普及網路分布。

潘文忠當時也說，賴品妤所提是關鍵問題，教育部沒辦法馬上擴充，但會做最大能力的準備。如果網路覆蓋做不到，遠距教學也不是唯一的補課模式，仍可採實體補課。

NCC技監鄭泉泙表示，今年底全台八成五偏鄉至少一個點的網路可達1G。記者潘乃欣／攝影
NCC技監鄭泉泙表示，今年底全台八成五偏鄉至少一個點的網路可達1G。記者潘乃欣／攝影

偏鄉 NCC 教育部

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