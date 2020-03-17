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「翻牌、插卡、擦桌子」台中永春國小這一班防疫三部曲

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
落實防疫有妙招！台中永春國小六年級老師楊雅婷從「帶老師神仙教學網」學到妙招，透過「翻牌、插卡、擦桌子」三部曲提醒小朋友健康自主管裡。圖／永春國小提供
落實防疫有妙招！台中永春國小六年級老師楊雅婷從「帶老師神仙教學網」學到妙招，透過「翻牌、插卡、擦桌子」三部曲提醒小朋友健康自主管裡。圖／永春國小提供

國小落實防疫，台中永春國小有奇招！六年級老師楊雅婷怕小朋友在家忘記量體溫，設計「翻牌、插卡、擦桌子」三部曲。若已量好體溫進教室前「翻牌」確認，再把體溫記錄「插卡」讓衛生股長檢查，隨即擦桌子，每天也有3次洗手時間，輪流播放不同國家的生日快樂歌。

永春國小校長林峻堅說，巡堂時發現楊雅婷老師班級門口設計「雙色牌卡」很吸睛，「翻牌」讓孩子把量體溫變成習慣，有創意又細心。

楊雅婷教學資歷23年，她說「翻牌」並非原創，是從臉書「帶老師神仙教學網」學到的妙招，設計正、反不同顏色的座號牌卡，有量體溫進教室前翻牌，若忘記測量必須到校門口測量才能翻牌。

楊雅婷說，體溫測量完需要家長確認，她進一步發想「插卡」創意，製作小紅包袋讓小朋友放入體溫表，沒有家長簽名或忘了帶測量表，「翻牌」就不算數，要再補量體溫，最後是入座前用次氯酸水擦桌子。

楊雅婷也強制規定一天洗手3次，上午10點、中午、下午2點，完成了也要翻牌確認，洗手時播放3次生日快樂歌。她說，開學近1個月落實「防疫三部曲」讓孩子們不知不覺養成自主健康管理，中文版生日快樂歌聽膩了，找台語、英語、韓語…不同國家語言播放，增加趣味感。

落實防疫有妙招！台中永春國小六年級老師楊雅婷從「帶老師神仙教學網」學到妙招，透過「翻牌、插卡、擦桌子」三部曲提醒小朋友健康自主管裡，下課播放生日快樂歌提醒洗手。圖／永春國小提供
落實防疫有妙招！台中永春國小六年級老師楊雅婷從「帶老師神仙教學網」學到妙招，透過「翻牌、插卡、擦桌子」三部曲提醒小朋友健康自主管裡，下課播放生日快樂歌提醒洗手。圖／永春國小提供
落實防疫有妙招！台中永春國小六年級老師楊雅婷從「帶老師神仙教學網」學到妙招，透過「翻牌、插卡、擦桌子」三部曲提醒小朋友健康自主管裡。圖／永春國小提供
落實防疫有妙招！台中永春國小六年級老師楊雅婷從「帶老師神仙教學網」學到妙招，透過「翻牌、插卡、擦桌子」三部曲提醒小朋友健康自主管裡。圖／永春國小提供
落實防疫有妙招！台中永春國小六年級老師楊雅婷從「帶老師神仙教學網」學到妙招，透過「翻牌、插卡、擦桌子」三部曲提醒小朋友健康自主管裡。圖／永春國小提供
落實防疫有妙招！台中永春國小六年級老師楊雅婷從「帶老師神仙教學網」學到妙招，透過「翻牌、插卡、擦桌子」三部曲提醒小朋友健康自主管裡。圖／永春國小提供

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