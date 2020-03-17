大學生出國須主動告知台師大：返台學生14天不得入校園

教育部宣布，各大學即日起至學期結束日，教師出國一律須經校長從嚴審核，非必要或非急迫者不予同意；學生出國要主動告知學校，隱匿旅遊史若確診將追究責任。但有大學表示，學校不是移民署，難做到百分百追蹤；台師大則研擬，返台學生全面檢疫14天，期間不能入校園，上課改採遠距視訊。

新冠肺炎疫情全面升溫，大專校院也出現確診首例。教育部今天發函要求各大學應避免教職員、學生非必要或非急迫出國，且加強返國者的清查及健康管理措施。教職員方面，無論出國地點，一律須從嚴審核，已核准的出國案件也應重審；學生方面，學校應積極勸導勿出境，出國返台者也要誠實申報旅遊史，若隱匿而造成防疫破口，依校內獎懲規定追究責任。

針對教職員，中央大學校長周景揚表示，該校出國案目前幾乎全數取消了，剩下多數為在國外等待回台的，以及1、2件重要國際活動。但他表示，學校會給有意出國教師「軟釘子」，讓他們知道在外生病「醫療費用是天價、也不易找到醫生」，且返台後也要自主檢疫14天，「不能來學校授課」。

至於學生方面，清華大學主任秘書金仲達表示，校方從農曆年後就開始做健康關懷，記錄及追蹤學生旅遊史。如今各國都列為一級旅遊警示，等於學生只要出國都要回報。雖然學校不是移民署，難做到百分百追蹤，但若發現學生隱瞞，將按校規處分。處分由學校的獎懲委員會裁決。

台師大學務長林玫君說，台師大日前已發信請師生4月30日前都不要出國，現在將配合教育部政策，建議學期結束日前暫緩出國。該校調查預計返台的交換生，51名學生有10餘生近期將返台，且凡從國外入境、不論國際間旅遊警示級數，一律安排14天檢疫，期間不得入校園，上課都改採遠距視訊。