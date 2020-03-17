教育部：大學教師出國校長從嚴審核 非必要不予同意

為避免大學發生校園群聚感染，教育部已發函全台大專校院，建議減少或暫緩師生出國研習交流活動。但疫情持續延燒，教育部今天再度示警，要求各大學明天起至本學期上課結束日，應避免教職員、學生非必要或非急迫出國，且加強返國者的清查及健康管理措施。

教育部表示，為降低國內防疫負擔、影響學校人力調度，大學教職員工應避免出國，大學務必審慎評估教職員工出國的必要性及急迫性。若出國地點屬於「國際旅遊疫情建議等級」第三級警告者，應採取替代措施，等疫情管制期間過後再行前往；屬第二級警示或第一級注意者，校長要審慎從嚴審核，只要是非必要或非急迫的出國案，應不予同意，已核准的出國案件也應重新審核。

教育部也指出，學生也應避免出國，要求大專校院暫緩各類學生出國研習及交流活動，並積極勸導學生停止國外旅遊。從境外返國的學生，入境時也要誠實申報旅遊史，且主動告知學校，以利安排健康管理措施；如因隱匿而造成校園防疫破口，依校內獎懲規定追究其責任。

教育部也提醒，根據中央流行疫情指揮中心說法，即日起國人前往國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區後，返國後接受隔離或檢疫者不得領取補償，並加徵必要費用，費用將另外公布。若民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實，將處最高15萬元罰鍰。