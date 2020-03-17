61所高中職試辦完全免試入學 不採國中會考成績

教育部推動高級中等學校試辦「完全免試入學」，目前有61校參加，109學年共有8494個名額。此管道不採國中教育會考成績，學生直接向學校登記，報名人數未達招生人數，就全數錄取；如果超過招生人數，就由各就學區扣除會考後的免試入學超額比序項目，決定錄取名單。預計5月14日放榜。

擁有原住民文化與自然生態資源的台東高中參與試辦。教育部國教署表示，該校結合台東縣海端鄉初來部落每年3月的布農族射耳祭，與海端、關山兩所國中，共同開發祭典文化課程，並在布農族族民的協助下，帶領國、高中師生一起認識部落多元的植物與生態，學習野地搭帳、陷阱製作等，讓學生學習到更深入的原住民文化祭典內涵。

國教署表示，完全免試入學以學生為學習主體，規劃符合108課綱的多元素養導向課程，同時也促進國中與高中職建立六年一貫完整的學習體系。試辦學校結合社區文化與在地特色，協同鄰近國中參與計畫，加深校際之間的連結性，以及學生對在地的認識與認同。教育部將持續提升各高中教育品質，並帶領區域內國中提升教學品質的專業能量與資源，吸引國中畢業生選擇就近入學，在喜愛的環境中學習並成長茁壯。

國教署也說，希望此管道減輕國中畢業生升學壓力，讓多元天賦能力自由發展，依興趣性向學習；同時也深化區域內高中職和國中的縱向課程連結，形成中等學校學習區，結合所在社區資源強化辦學特色，導引更多國中生就近入學。