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拚基礎科研實力 台積電在交大設獎學金育才

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
交通大學。本報資料照片
交通大學。本報資料照片

台積電與交通大學合作執行基礎科學研究，研發合成半導體新材料「單晶氮化硼」的技術，近日登上國際期刊「自然（Nature）」，是台積電首次登上該期刊。台積電與交大今天出席科技部記者會發表研究成果，交大副校長張翼表示，為吸引人才投入科研，台積電一年提供約20個獎學金名額，支持交大生從大學讀到博士。

教育部統計，我國近七年讀博士人數減少一成。張翼表示，台積電現在與交大合作，每年提供獎學金鼓勵學生攻博，增加台灣高科技人才讀博士的誘因。

科技部次長謝達斌在記者會上表示，基礎科研支持台灣科技產業發展，基礎科學是台積電的「超前部署」。不過投入基礎科學研究要花時間，今天發表研究成果的交大電子物理系教授張文豪說，台積電薪資佳，交大不少學生碩士畢業就投入。他曾有個學生很優秀，取得碩士進到台積電，沒多久被找去研發部，又因工作需求跑回學校攻博。這顯示博士學位的重要性。

半導體是台灣產業命脈，張翼表示，台灣人才不足，交大積極從全球半導體很強的學校找人才。印度理工學院（IIT）就是交大合作對象，雙方已合辦雙聯學位，預計每年找50到100個印度學生來校念博士。校方為此安排獎學金，還蓋了一間印度餐廳，希望能將好的人才吸引來台。

台積電 交大 半導體

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