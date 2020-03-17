發燒不能考試？ 藍委籲設「隔離試場」

「孩子的前途不能因疫情延後！」國民黨立委林奕華與全中教工會等人17日召開「考試不能停！防疫不能緩！」記者會，共同呼籲教育部應儘速擬定未來統測、國中會考等大考的防疫計劃，包括設立「隔離試場」及全面配發口罩等措施。林奕華強調：「政府不能只以退費等消極作為應對。」

丙級考試影響深

國民黨立委林奕華15日表示，目前學校因為疫情停班停課，但有許多大型考試接連登場，學生的考試權益不該再受到防疫影響，她表示：「政府部會應提早做準備，剩不到1個月多達3萬人的丙級考試就要登場，很多老師擔心高三生沒辦法赴考會影響之後的推甄。」

即將登場的大型考試包括4月的全國丙級檢定、5月的統測及國中會考，目前防疫相關資料顯示，學生和監試人員當天要自備口罩，沒有辦法戴口罩的學生要填健康聲明書。對此，全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉對此提出質疑：「只要填了一張健康聲明書，就放心讓孩子共處在密閉的考試空間嗎？」

許麗吉建議，政府應全面配發口罩給赴試的學生，也應將紅外線熱像儀器進駐考場，避免學生在考試期間受到感染。她表示，政府應統一配發口罩給考場所有人員，也能避免作弊的疑慮。林奕華則表示，政府目前只以退費及另外補考當作應變措施，「是消極的作為。」

獨立考場供赴試

「例如丙級考試會影響到升學甄試及備審資料的加分。」許麗吉強調，即使當天測量有發燒狀況的學生也不一定是疫情，卻可能因此被剝奪考試權益，進而影響到之後的升學，她說：「學生有發燒狀況就不得進入考場，這樣是合理的嗎？」林奕華也補充：「孩子在沒有確診的情況下就被剝奪權益，是不是缺乏適當性？」

「學生在乎的不是退費，而是機會。」理事吳銘祥認為，學校為了考試已做出課程安排，學生也投入心力準備考試，如果延期舉辦將會與統測等大考試的課程進度衝突，「但孩子的未來不能因疫情延後。」他建議，考試當天現場量出體溫過高的，應以獨立試場供學生考試，「也不要冒進，讓其他孩子深陷感染風險。」

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