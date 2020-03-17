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教育防疫備戰 台東啟動遠距線上教學

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東縣政府教育處今天舉辦「遠距線上學習教室」操作示範演練，縣長饒慶鈴（左）參與了解實際狀況。記者尤聰光／攝影
台東縣政府教育處今天舉辦「遠距線上學習教室」操作示範演練，縣長饒慶鈴（左）參與了解實際狀況。記者尤聰光／攝影

新冠肺炎疫情延燒，為提防未來可能造成學校停課的情況，台東縣政府教育處今天舉辦「遠距線上學習教室」操作示範演練，並邀集國中小學校老師同步線上觀看。縣長饒慶鈴表示，若學校相關軟硬體不足，縣府協助調撥補充。

饒慶鈴表示，疫情發生當下，縣府與公益平台基金會協調，讓所有學生在停課期間，完成線上學習網路環境與硬體載具，萬一有停課狀況，便可馬上啟動。學校若軟硬體不夠，教育處協助調撥補充，若仍不足，會再向教育部申請。

今天早上9點30分縣府教育處在康樂國小辦理居家學習演練活動，並藉由全縣直播會議，向各校說明「遠距線上學習教室」操作應用與實況，透過提早準備與演練，提升各校及各班停課時實施線上教學成效。

教育處表示，已要求各校盡快能與3至9年級學生完成學習平台約定，讓學童提早並逐步熟悉教師線上派送任務、學習進度的方式。另已向岩灣技訓所訂購近3400個布口罩套，分送各國中小學及公私立幼兒園廚工，提升保護校園防疫能力。

線上視訊授課演練，透過視訊方式和教室內同學進行遠距教學。記者尤聰光／攝影
線上視訊授課演練，透過視訊方式和教室內同學進行遠距教學。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（左）分送各國中小學及公私立幼兒園廚工布口罩套，提升保護校園防疫能力。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（左）分送各國中小學及公私立幼兒園廚工布口罩套，提升保護校園防疫能力。記者尤聰光／攝影

停課 疫情 饒慶鈴 新冠肺炎

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