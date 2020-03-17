台南某國立大學稱有疑似病例 7門課改線上教學

位於台南市的某國立大學主任秘書今天證實，校園內出現疑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，校方凌晨發訊息通知7門課超過500名學生改線上教學，勿到校上課。

有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）貼文說，接到教務處通知，「因應發生疑似病例」，17日起勿到校上課，修習的7門課程改由以同步或非同步線上學習，相關資訊17日下午3時前會再以簡訊或電子郵件通知，並請同學自主健康管理，出門戴口罩並量體溫。

這所大學主秘上午告訴中央社記者，校方凌晨確實向7門課超過500名學生傳送緊急通知訊息，超前保護學生健康安全，否則一旦確診後再部署就來不及。

他說，已通報相關疫情給中央流行疫情指揮中心，由指揮中心判斷，校方再依法處理，校方預定下午4時對外說明。

台南市政府衛生局受訪時表示，還不知這件事，正在調查。