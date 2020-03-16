龍騰規畫停課後的教學支援平台 供老師遠端出題

昨天有高中生確診新冠肺炎，各校加緊腳步規畫數位教學。教科書出版社龍騰文化表示，他們已建構完整的線上教學資源平台「停課—教學支援計畫」，供老師及學生使用，強化數位教學可能性。

龍騰表示，線上教學資源已成熟，但還沒普及。他們近日受邀到新北市立安康高中，進行數位課程示範、模擬，利用該校學生自學時間，共同舉辦「停課—教學支援計畫」平台操作介紹說明會。高一全年級師生共300人都參與其中，快速預演停課發生時能如何使用龍騰提供的自學資源，以及在愛玩課、線上題測等平台做線上學習。

龍騰表示，他們進行數位課程示範、模擬，並搭配校園直播系統，實際發揮數位工具的便利性。這讓學生能快掌握龍騰為師生統整的各科學習內容，並結合學習王的愛博思雲校，確保停課時的教學不受影響。平台上的「線上題測」功能，可供老師遠端出題，助老師檢核學生學習狀況，並且直接紀錄和診斷學生的考情。