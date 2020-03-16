高中生確診...教育部查返台師生動向 隱匿旅遊史將究責

新冠肺炎疫情增溫，昨天高中也出現首例確診個案，導致該校全班停課。教育部今天表示，已要求各校主動聯繫返台的教職員工生，並掌握其動向，教職員工生如因隱匿旅遊史而造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究其責任。

新冠肺炎疫情再升級，中央流行疫情指揮中心宣布，3月14日起從歐洲27國返台者均需居家檢疫14天，3月15日也公布北部高中校園首例境外移入確診病例。

教育部表示，今天已通報各級學校，請學校主動聯繫返台的教職員工生，確認是否須居家檢疫或自主健康管理，並向教職員工生宣導，如因個人行程出遊返國者，務必將旅遊史主動告知學校，如因隱匿而造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究責任，出國期間如與確診病例，返台入境時應主動誠實申報，通報1922及學校。

教育部指出，學校經聯繫，如確認須居家檢疫者為境外師生，學校應與各縣市聯繫窗口做好每日居家檢疫名單交接，並安排隔離宿舍；如須居家檢疫者為本國師生，則在住處居家檢疫，但學校仍應掌握其動向，並提醒擅離居家檢疫住所將被開罰，同時安排銜接措施，避免教職員工生返校。

教育部表示，學校經聯繫確認須自主健康管理者，請學校安排其在家或宿舍休息，學生不應列入缺課紀錄，並提供安心就學方案及安排學習銜接措施；教職員工應請病假，但不列入學年度病假日數（但3月13日起非因公奉派出國者，將列入學年度病假日數，或改依其他假別辦理）。