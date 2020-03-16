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地方政府禁師生出國 中學生權益會：明顯違憲

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新北市長侯友宜宣布，所有師生原則上一率不准出國，在6月底前有特例才會允許，有例外要報准核定。本報資料照片
新北市長侯友宜宣布，所有師生原則上一率不准出國，在6月底前有特例才會允許，有例外要報准核定。本報資料照片

各級學校昨傳出第一例新冠肺炎確診案例，新北市今宣布中小學師禁止出國到6月。全國中學學生權益研究會表示，這違反憲法規定的人民權益，呼籲地方政府評估政策時應參考中央疫情指揮中心公布的指引，讓中央、地方的防疫佈署一致。

針對地方政府禁止師生出國，全國中學學生權益研究會表示，他們深感驚訝與錯愕，並說現行教育法規在沒有明文規定的特殊情況下，地方政府禁止人民遷徙，明顯侵害了憲法第10條保障的人民權益。

他們引述司法院大法官釋字第558號，為維護國家安全及社會秩序，人民入出境之權利，並非不得限制，但須符合憲法第23條之比例原則，並以法律定之，方符合憲法保障人民權益之意旨。

他們呼籲地方政府修正相關政策，規範指揮中心針對疫區出入境的報備程序，以統計相關防疫需求。另建議暫緩或禁止「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」第四點中有關朝會、升旗或公開群聚集會事項。

該會也說，呼籲大家在防疫期間保持良好衛生習慣，旅遊前應參考指揮中心的相關資訊並做評估，非必要時仍不建議出國旅遊或觀光。

出國 司法院

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