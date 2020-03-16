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國泰人壽今緊急宣布：即日起所有員工禁止出國

企業結合線上學習平台 走入偏鄉國中小宣導反毒

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
知名保險企業與PaGamO線上遊戲學習平台合作，走入花蓮南區國中小學，邀請學童們從電競比賽、科學競賽中學習毒品防治觀念。記者王思慧／翻攝
知名保險企業與PaGamO線上遊戲學習平台合作，走入花蓮南區國中小學，邀請學童們從電競比賽、科學競賽中學習毒品防治觀念。記者王思慧／翻攝

國內近年來新興毒品氾濫，吸毒年齡不斷下降，為讓反毒觀念紮根校園並深入學童生活，知名保險企業與PaGamO線上遊戲學習平台合作，走入花蓮南區國中小學，邀請學童們從電競比賽、科學競賽中學習毒品防治觀念，達到寓教於樂效果，避免毒品進入校園。

中央政府去年除了立法通過「毒品危害防制條例」修正案，也推出「新世代反毒策略」，投入更多經費與人力，規畫設立毒品防制基金，需要社會各界投入反毒工作。

國泰人壽展業花蓮縣玉里通訊處課長葉緦梃化身反毒尖兵，帶領一行60人走訪花蓮南區國中小，推動反毒工作，透過熱血電競比賽，將毒品防治認知融入遊戲中，將原本生硬的反毒知識，透過玩樂的氛圍，輕鬆學習反毒常識。

葉緦梃呼籲，家長應注意學生本身交友狀況，勿深夜遊蕩、逗留或沉溺網咖，避免被誘騙吸食毒品濫用藥物。她說，毒品不只影響個人健康，更嚴重影響社會安全，為保護兒童及青少年遠離毒品的危害，未來希望號召更多企業團體和民間力量投入，讓校園遠離毒品危害。

知名保險企業一行60人走訪花蓮南區國中小，推動反毒工作，透過熱血電競比賽，將毒品防治認知融入遊戲中。記者王思慧／翻攝
知名保險企業一行60人走訪花蓮南區國中小，推動反毒工作，透過熱血電競比賽，將毒品防治認知融入遊戲中。記者王思慧／翻攝

毒品 反毒

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