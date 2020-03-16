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豐原高商男子排球隊七連霸 刷新HVL紀錄
全國高中排球甲級聯賽 (HVL) 男子組冠軍戰昨晚在台北和平籃球館開戰，豐原高商男子排球隊奪下七連霸，刷新HVL紀錄。
教育局指出，豐原高商連七霸，也拿下成軍隊史上10座冠軍金盃，追平華僑高中過去創下的10座冠軍獎盃紀錄外，更創下史無前例的HVL七連霸紀錄。
校長周國生表示，豐商排球隊最堅強的後盾就是家長後援會，集訓期間，家長後援會每晚都為選手準備營養豐富的宵夜，讓選手在訓練結束後快速補充能量，此次奪下七連霸佳績，全校師生家長與有榮焉。
台中市政府教育局與有榮焉，將頒發獎金，感謝選手及教練們為台中爭光。
高中排球甲級聯賽(HVL)決賽今日下午登場，尋求七連霸的豐原高商遇上時隔29年再度登上決賽殿堂的屏榮高中，雙方分數你來我往，比賽緊張刺激，最終由豐原高商以25比16拿下第四局，勇奪此屆HVL男子組冠軍。
此外，東山高中女子排球隊拿下女子組季軍獎盃。
教育局指出，台中排球運動除有完善的三級銜接機制，繼潭秀國中及雙十國中於本屆JHVL抱回季軍獎盃，穩坐四強之列，豐原高商及東山高中也在本屆HVL分別抱回冠軍及季軍獎盃。市府將依台中市體育獎金發給要點規定，頒發國、高中排球聯賽獲勝團隊總獎金近130萬元。
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