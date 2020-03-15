高中生確診首例 教育部：該校取消教師跑班授課

中央流行疫情指揮中心今天宣布，北部一名高中生確診新冠肺炎，該班將停課14天。教育部表示，確診個案學校應暫停各項大型活動，包括運動會、社團活動等，教師也取消以跑班方式授課。

教育部表示，確診高中升的學校應配合衛生單位疫情調查作業，將學生所有活動、上課紀錄及接觸資料，全面提供疫情調查使用，教育部將全力支持學校緊急戰備防疫物資，並請學校配合以下事項：

一、 若個案學校師生接獲衛生單位通知，應依據通知書中的規定留在家中（或衛生局指定範圍內），禁止外出，並於隔離期間，每日早／晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及健康狀況，主動通報地方衛生局／所。

二、請個案學校暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等，並取消以跑班方式授課。

三、有關停課後之補課機制，得線上補課，也可於停課結束後於第8節、假日或暑期補課。

四、停課後學生接獲居家隔離或自主健康管理通知，依規定不計請假日數。該校學生倘因應疫情在家自主學習，本部將請學校予以協助。

教育部也表示，將持續強化各級學校定期全面清潔消毒，教室保持良好通風，加強環境消毒及清潔，落實學生上學前自主健康管理量測體溫。入校後學校及老師主動關心學生健康狀況，宣導若身體不適請儘速就醫，可在家休息不上學，學校不會列入出席紀錄。