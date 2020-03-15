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高中生確診全班停課 家長團體籲防疫升級

聯合報 / 記者章凱閎／即時報導
中央流行疫情指揮中心今天宣布，北部一名高中生確診新冠肺炎，該班將停課14天，家長團體呼籲校園防疫強化升級。圖為示意圖。圖／報系資料照片
中央流行疫情指揮中心今天宣布，北部一名高中生確診新冠肺炎，該班將停課14天，家長團體呼籲校園防疫強化升級。圖為示意圖。圖／報系資料照片

中央流行疫情指揮中心今天宣布，北部一名高中生確診新冠肺炎，該班將停課14天。全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，校園出現第一起確診案例，對教育界衝擊大，呼籲校園防疫強化升級，近期有出國旅遊史的學生，應攜帶口罩且座位與其他學生保持距離。

張旭政表示，新冠肺炎已進入全球大流行階段，且近日國人新增案例多為境外感染，「任何從國外回來的人，都有染病風險」。他建議，教育部應發文全國各級學校，只要是從國外回來的學生，應落實戴口罩、且座位應與其他人保持1.8公尺距離，落實14天自主健康管理。

張旭政也說，中小學一個班級停課後，曾接觸過確診學生的老師也強制休假檢疫，「但任課老師往往要教好幾班」，中小型學校可能找不到老師上課。在師資人力方面，他建議學校提前落實線上教學，或是安排其他任課老師「救火」，教育部也應從寬給予教師超鐘點授課的上限。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清也表示，高中生確診新冠肺炎，不少家長十分擔憂校園爆發大規模傳染。他建議，學校端要主動擴大防疫教育，呼籲學生勤洗手、且避免不必要出國；剛回國的學生，也應主動請假進行自主健康管理，避免師生恐慌。

謝國清表示，隨著疫情升溫，校園防疫措施也必須跟著修正、強化，若班級人數較少，上課座位應實施安全社交間隔一點八公尺；若班級人數多，則應強制戴口罩。停班課的學校也應即刻實施遠距教學，確保學生學習權益不打折。

新冠肺炎 口罩 教育部 停課

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