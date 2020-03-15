少子化衝擊！ 國中會考20萬人報考 銳減6000名考生

109年國中教育會考報名昨天辦理完畢，經全國試務會（台師大心測中心）統計，全國18考區及大陸考場總報名人數20萬9045人，其中集體報名20萬7673人，個別報名1372人；比起去年21萬5219名考生，銳減約6000人。

109年國中教育會考考試日期為5月16日及5月17日，將於4月10日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。

全國試務會提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正時間為4月13日及4月14日兩日，集體報名的學生向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生向考區試務會提出申請更正。

全國試務會表示，報名人數最多的3個考區，分別是中投考區3萬2088人，新北考區3萬1985人，及高雄考區2萬3248人。

特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7800人。身心障礙考生包含智能、視覺、聽覺、語言、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、情緒行為、學習障礙、多重障礙、自閉症、發展遲緩、其他障礙者，總報名人數8304人。

全國試務會表示，各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件以供審核。身心障礙考生資格雖已於報名時審查確認，但考生申請的特殊應考服務，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育相關專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果。因此，身心障礙考生應與各考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。

有關109年國中教育會考相關詳細資訊，請上國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢。