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私校難活 崑山中學竟連一個月13萬退撫金都拿不出來

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
本報掌握，目前有四間私校欠繳退撫儲金，影響139名教職員，以南榮科大積欠224萬多元最多。其中，南榮科大和亞太創意技術學院已經退場；誇張的是，台南市崑山中學連一個月13萬元都繳不出來，前景堪憂。本報資料照片
本報掌握，目前有四間私校欠繳退撫儲金，影響139名教職員，以南榮科大積欠224萬多元最多。其中，南榮科大和亞太創意技術學院已經退場；誇張的是，台南市崑山中學連一個月13萬元都繳不出來，前景堪憂。本報資料照片

現行法規規定，校方每月應提撥部分款項到私校退撫儲金、成為私校教師未來退休金之用。少子化後，私校招生難，面臨嚴重財務危機，連退撫金都無法提撥。本報掌握，目前有已經退場的南榮科大和亞太創意技術學院，以及新北市醒吾中學、台南市崑山中學共四間私校欠繳退撫儲金，共影響139名教職員，其中以南榮科大積欠224萬多元最多。

誇張的是，台南市崑山中學連一個月13萬元的退撫金都繳不出來，前景堪憂。崑山中學校長李俊欽指出，因為少子化，經費上比較不足。學校已經找到董事願意挹注資金，一周內就會馬上處理。

醒吾高中校長吳文梅說，學校會盡快把費用繳清。少子化對私校而言真的很辛苦，畢竟學生還是以公校為主，加上現在疫情關係，很多招生活動都暫時停擺，對私校有很大的影響。

亞太創意技術學院代理校長孔祥慧說，受少子化影響，招生狀況連年下降，106年先被教育部停招，當時學校只剩下3000萬元的設校基金，其中的2500萬償還老師的優惠退休金和薪水，剩下500萬用來校務運作。學校長期處於欠薪狀態，希望比照南榮科大，申請退場基金找到財源，解決教職員權益問題。

教育部表示，會依法督促管理會按規定程序經三次催繳後，仍不繳納者依行政執行法送法務部行政執行署或各分署辦理行政執行，以維護私校教職員退撫權益。

全國私校工會理事長尤榮輝說，少子化越來越嚴重，若政府繼續不作為，估計113年半數私立高中難以為繼，而到118年約有40所私立大學面臨退場。面對龐大的私校退場潮，呼籲私校退撫儲金管理會盡速檢討改善現行的催繳制度，讓退休或被資遣教職員不致因學校欠繳退撫金而影響其權益。

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教育部統計，目前有四所私校欠繳退撫儲金。記者馮靖惠/翻攝
教育部統計，目前有四所私校欠繳退撫儲金。記者馮靖惠/翻攝

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