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小華僑返台語言、生活不適應 新北教育局提供協助

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
張婉貞指導新住民子女學華語。圖／教育局提供
張婉貞指導新住民子女學華語。圖／教育局提供

新北市教育局「華語補救教學」服務國外居住數年返台就學學子，去年服務317人次，越南華僑張婉貞就指導30名新住民子女適應生活和課業。新住民文教輔導科長吳宜真表示，跨國銜轉學生無論來自何處，只要學校評估有華語補救教學需求，都可向教育局申請經費，在生活及學業提供協助。

張婉貞擁有8年跨國銜轉華語補救教學經驗，目前在樹林區3所學校擔任華語補救教學教師。她認為教學生不能只顧課業，也要從生活等方面提供協助。她曾輔導過一名家境困難學生，當時她車禍受傷準備開刀，仍到區公所協助學生父親申請低收入戶，讓家長和學生很感動。

新莊區光華國小華語補救教學教師黃怡芳去年5月教一名陸生，對方沒學過注音符號，她一對一教學帶著學生跟上進度，並提供生活，如今適應良好。

永和區永平國小跨國銜轉華語補救教學教師羅敏瑜去年教導越南小華僑，對方從小在越南長大，沒有華文基礎，經過補救教學，如今聽說讀寫能力大幅進步，學習表現名列前茅，生活適應佳。

補救教學 華語 跨國銜轉學生

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