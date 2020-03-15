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全國學生音樂比賽取消團體賽 個人賽規畫防疫照辦

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導

新北市承辦108學年度全國學生音樂比賽個人決賽，明天起為期15天的賽程分別在安溪國中、中信國小、三和國中、碧華國小及雙和四號公園文創演藝廳舉行，因新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，新北市教育局表示，教育部取消團體賽後決定照常舉辦，將以最高標準嚴格執行防疫，否則總參與人數可能超過30萬。

今年全國音樂比賽個人決賽共有來自各縣市2035位參賽者，含伴奏、攝錄影等陪同人員恐有上萬人，教育部先前決定取消團體賽，但依然要辦個人賽，新北市身為承辦單位決定採「賽前部署、賽期把關、賽後安心」把關，結合防疫七原則備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、確通報、戴口罩、發燒不參賽，落實防疫。

同時衛生局會在各賽場外設專業救護站，處理特殊或緊急狀況。

教育局長張明文表示，新冠肺炎疫情發生以來，新北市許多大型活動都已停辦，如今教育部決定續辦個人賽，新北市會全力以卦兼顧防疫，為顧及參賽者權益，史上首次規畫補賽機制，學生因發燒或身體不適無法參賽仍有補賽機會。

教育部 新冠肺炎

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