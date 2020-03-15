聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國學生音樂比賽 新北：發燒就補賽
108學年度全國學生音樂比賽個人決賽，明起在新北市安溪國中、中信國小、三和國中、碧華國小及四號公園文創演藝廳舉行，新北教育局指出，若參賽學生出現發燒狀況就不參賽，但可進行補賽，維護參賽者權利。
新北教育局指出，今年全國音樂比賽個人決賽，來自全國各縣市共計有2035位參賽者，再加上伴奏、攝錄影等陪同者，預估會有逾萬人前來，因此規劃賽前部署、賽期把關、賽後安心的3階段把關。
教育局說，為了落實各項防疫措施，有準備7項原則，包括備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、確通報、戴口罩、發燒不參賽，比賽會場也有專業救護站，可以隨時處理特殊或緊急狀況，全力防疫。
教育局長張明文說，這次投入了人力、經費是最多的一次，為了顧及參賽者權益，若學生因為發燒或身體不適無法參賽，今年有規劃補賽機制，讓參賽的學生有補賽機會。
張明文指出，所有參賽者應該做好自主體溫量測，並注意個人的身體健康防護工作，全力杜絕疫情，讓學生有安全的表演舞台發揮長才。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言