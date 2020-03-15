全國學生音樂比賽 新北：發燒就補賽

108學年度全國學生音樂比賽個人決賽，明起在新北市安溪國中、中信國小、三和國中、碧華國小及四號公園文創演藝廳舉行，新北教育局指出，若參賽學生出現發燒狀況就不參賽，但可進行補賽，維護參賽者權利。

新北教育局指出，今年全國音樂比賽個人決賽，來自全國各縣市共計有2035位參賽者，再加上伴奏、攝錄影等陪同者，預估會有逾萬人前來，因此規劃賽前部署、賽期把關、賽後安心的3階段把關。

教育局說，為了落實各項防疫措施，有準備7項原則，包括備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、確通報、戴口罩、發燒不參賽，比賽會場也有專業救護站，可以隨時處理特殊或緊急狀況，全力防疫。

教育局長張明文說，這次投入了人力、經費是最多的一次，為了顧及參賽者權益，若學生因為發燒或身體不適無法參賽，今年有規劃補賽機制，讓參賽的學生有補賽機會。