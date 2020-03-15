讓美感設計走入課本 教育部培力編寫與設計人才

讓美感設計走入課本，教育部邀請美感細胞協會、家長團體、教師團體與財務、會計、設計等20位學者專家及代表組成委員會提供專業建議，為教科圖書品質把關；同時，舉辦教科圖書編寫與設計人才培育工作坊，鼓勵更多優秀人才投入。

教育部次長范巽綠9日主持「教育部國民小學及國民中學教科圖書品質推動會」第5次會議，委員多對108學年國小一年級及國中七年級教科圖書品質持正面的態度，認為新版教科圖書無論是內容呈現或版面編排，均較以往更具設計邏輯且更具美感，在設計上版面加寬、字體變大、色彩清晰，閱讀舒適性增加。

108學年所出版的教科圖書，透過好的視覺設計，讓課本「活」了起來。與會委員也提到，高品質的教科圖書應該要用「設計」帶領孩子學習知識與美感，幫助孩子更易於學習。

新版教科書或運用扉頁設計的強烈視覺感受，帶領學生更快融入學習情境；或巧妙運用文本及課程設計，搭建學生學習鷹架，培育學生素養。例如數學教科書不只呈現數的概念，也介紹數學家的故事及貢獻，使學生更易對數學產生興趣。

與會委員也建議，未來教科圖書的編輯與設計，仍須與學習內容緊密連結，圖文之採用除應注重智慧財產權外，選用時也應注意其合宜性。透過設計專業處理字形、色彩、插畫、圖表等，持續提升教科圖書品質，幫助學生更有效的學習。

另外，教育部國教署為吸引更多優秀人才加入教科圖書編輯工作，委託台北市立大學教授葉興華團隊於今年1月舉行「國民小學及國民中學教科圖書編寫與設計人才培育工作坊」，研習課程兼具教育基礎知能及最新編寫與設計實務，參加者多表示收穫良多，期待能持續辦理並擴大參與對象，讓教科圖書品質持續提升。