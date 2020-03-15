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企業家捐贈高雄校園70萬個醫療用口罩 周一配送到校

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄愛心企業家捐贈70萬個口罩給高雄市政府教育局，教育局長吳榕峯局長說，明天起分配給高雄市各級學校。圖／高雄市教育局提供
高雄愛心企業家捐贈70萬個口罩給高雄市政府教育局，教育局長吳榕峯局長說，明天起分配給高雄市各級學校。圖／高雄市教育局提供

社會愛心人士不少，各界捐贈高雄市防疫物資不間斷，最近又有愛心企業家捐贈70萬個口罩給高雄市政府教育局，幫助校園對抗病毒。教育局長吳榕峯局長說，70萬個口罩明天起分配給高雄市師生與教職員工，學校護理人員、校門警衛、廚工每人可配發20個口罩，提升保護校園防疫能力。

吳榕峯表示，防疫不分公私立學校，教育局將分配給全市高級中等以下學校，含特殊學校、外僑學校、軍校與實驗教育機構的學生、教職員工每人發給2個；學校護理人員、校門警衛及廚工每人配發20個，希望善用民間企業的熱心及愛心捐贈資源，將疫情堵絕在校園之外。

除了口罩之外，台灣海博特公司也熱心捐贈防疫地毯758套組，包含次氯酸水、量杯，給高雄市全部公私立幼兒園與21所國中小高中學校，提升校園學生抗疫防護力。

台灣海博特公司愛心不落人後，熱心捐贈防疫地毯758套組，包括 次氯酸水、量杯，給高雄市全部公私立幼兒園與21所國中小高中學校，提升校園學生抗疫防護力。圖／高雄市教育局提供
台灣海博特公司愛心不落人後，熱心捐贈防疫地毯758套組，包括 次氯酸水、量杯，給高雄市全部公私立幼兒園與21所國中小高中學校，提升校園學生抗疫防護力。圖／高雄市教育局提供

口罩 高雄市 教育局

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