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企業家捐贈高雄校園70萬個醫療用口罩 周一配送到校
社會愛心人士不少，各界捐贈高雄市防疫物資不間斷，最近又有愛心企業家捐贈70萬個口罩給高雄市政府教育局，幫助校園對抗病毒。教育局長吳榕峯局長說，70萬個口罩明天起分配給高雄市師生與教職員工，學校護理人員、校門警衛、廚工每人可配發20個口罩，提升保護校園防疫能力。
吳榕峯表示，防疫不分公私立學校，教育局將分配給全市高級中等以下學校，含特殊學校、外僑學校、軍校與實驗教育機構的學生、教職員工每人發給2個；學校護理人員、校門警衛及廚工每人配發20個，希望善用民間企業的熱心及愛心捐贈資源，將疫情堵絕在校園之外。
除了口罩之外，台灣海博特公司也熱心捐贈防疫地毯758套組，包含次氯酸水、量杯，給高雄市全部公私立幼兒園與21所國中小高中學校，提升校園學生抗疫防護力。
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