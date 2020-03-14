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得金手獎家扶學生獲保送科大 讀書祕訣是這樣…

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
在各界幫助下，南高雄家扶中心每年才能發獎助學金給清寒學生。記者楊濡嘉／攝影
在各界幫助下，南高雄家扶中心每年才能發獎助學金給清寒學生。記者楊濡嘉／攝影

南高雄家扶中心輔導的學生「小良」，在家庭經濟困頓時更努力學習，從高職機械科保送進台科大機電整合系，還有家教式補習班請他當數學小老師，他分享學習心得：上課時專心聽課，考試前一定要整理、複習。

南高雄家扶中心今天頒發獎助學金給176名高中職、大專生及240名國中、小學生，希望能減輕家長的子女學雜費負擔。「小良」是其中一位獲得獎助學金的學生。

家扶社工說，「小良」和姊姊由媽媽獨力照顧，辛苦的媽媽罹癌，不斷進出醫院治療，根本無法工作，家庭經濟只能靠小良姊姊打工微薄的收入和外界幫助，家扶中心從「小良」小學時開始輔導，孩子很努力，一路自己苦讀，每年申請一些獎助學金讓媽媽減少學費和生活負擔。

小良說，國中要升高中時，他選擇了自己喜歡的高職機械科就讀，希望有機會在機械領域中有所收穫；在學期間他參與多元活動和競賽，也代表學校參加全國技藝競賽，獲得金手獎；今年能保送台科大機電整合系，期許以後在機械相關學習上能更精進。

在學期間參加競賽和學校多元學習，課業上仍有好成績，小良表示他沒有什麼祕訣，就是上課專心聽老師講課，課堂上從老師講課內容所學，足夠面對考試；不過，他在考試前至少7天會開始整理、複習，考試時儘可能發揮。

機械之外，小良最喜歡數學和英文，一家家教式補習班知道小良的數學能力，請他當小老師，他最近也賺到第一份「薪水」。他說就把錢存下來，打算給媽媽補貼家用或學校學習之用。

家扶中心表示，今天頒發的獎助學金，由高雄地方法院檢察署緩起訴處分金、慶聯港都有線電視公司和社會各界愛心人士幫助。

由高職機械科保送進台科大機電整合系，「小良」期勉自己將來在機械領域更精進。記者楊濡嘉／攝影
由高職機械科保送進台科大機電整合系，「小良」期勉自己將來在機械領域更精進。記者楊濡嘉／攝影

家扶中心

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