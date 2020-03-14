教育部要選34名設計菁英至海外培訓 報名至6月3日

教育部表示，110年度續辦「藝術與設計菁英海外培訓計畫」即日起開始受理報名，今年6月3日截止。今年甄選領域共分數位動畫、視覺傳達設計、產品設計、建築與景觀設計，以及時尚設計五組，預計選34名學生。經甄選錄取學生，可獲全額學費及生活費補助，赴海外合作單位進修、實習或受訓一年。

教育部表示，此計畫已邁入第15年，培養具國際水準之藝術與設計人才。歷屆學子們在海外表現亮眼，進修期間透過多視角的國際化訓練與多元文化交流，不僅拓展學生國際觀、激發學生無限創意，更因為學生認真積極的態度，屢獲海外學校或公司肯定，至今已選送數百位學生出國進修或實習。

教育部表示，數位動畫組的英國提賽德大學（Teesside University），以及建築與景觀設計組的美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley），都是本次首度加入的培訓單位。

教育部高教司表示，提賽德大學名列英國前三名的學校，培養學生符合產業界急需的3D角色動畫師。美國加州大學柏克萊分校是加州政府建立經營的研究型大學，學風自由，年年被評為全美最佳公立大學。

教育部高教司說，歡迎各校相關科系推薦優秀學生踴躍參與。報名簡章刊登在本計畫網站，或可上「藝術與設計菁英海外培訓計畫」臉書粉絲團追蹤最新消息。