快訊

歐洲申根地區國全數升三級警告 入境須居家檢疫14天

直播／國內單日增3境外移入新冠肺炎個案 都有歐洲活動史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部要選34名設計菁英至海外培訓 報名至6月3日

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部續辦「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，要送34名學生到海外合作單位實習或受訓一年，並補助全額學費和生活費。本報資料照片
教育部續辦「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，要送34名學生到海外合作單位實習或受訓一年，並補助全額學費和生活費。本報資料照片

教育部表示，110年度續辦「藝術與設計菁英海外培訓計畫」即日起開始受理報名，今年6月3日截止。今年甄選領域共分數位動畫、視覺傳達設計、產品設計、建築與景觀設計，以及時尚設計五組，預計選34名學生。經甄選錄取學生，可獲全額學費及生活費補助，赴海外合作單位進修、實習或受訓一年。

教育部表示，此計畫已邁入第15年，培養具國際水準之藝術與設計人才。歷屆學子們在海外表現亮眼，進修期間透過多視角的國際化訓練與多元文化交流，不僅拓展學生國際觀、激發學生無限創意，更因為學生認真積極的態度，屢獲海外學校或公司肯定，至今已選送數百位學生出國進修或實習。

教育部表示，數位動畫組的英國提賽德大學（Teesside University），以及建築與景觀設計組的美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley），都是本次首度加入的培訓單位。

教育部高教司表示，提賽德大學名列英國前三名的學校，培養學生符合產業界急需的3D角色動畫師。美國加州大學柏克萊分校是加州政府建立經營的研究型大學，學風自由，年年被評為全美最佳公立大學。

教育部高教司說，歡迎各校相關科系推薦優秀學生踴躍參與。報名簡章刊登在本計畫網站，或可上「藝術與設計菁英海外培訓計畫」臉書粉絲團追蹤最新消息。

教育部 動畫

延伸閱讀

藝術設計菁英海外培訓 34名額開放報名

【文學紀念冊】楊宗翰／一人即成學——博大精深的楊牧

震驚文壇！詩人楊牧辭世 享壽80歲

身心障礙考生權益不足 監委促教育部檢討改進

相關新聞

教育部要選34名設計菁英至海外培訓 報名至6月3日

教育部表示，110年度續辦「藝術與設計菁英海外培訓計畫」即日起開始受理報名，今年6月3日截止。今年甄選領域共分數位動畫、...

私校退場首例！南榮科大欠薪6799萬 將以退場基金代償

南榮科技大學去年被教育部勒令於今年2月1日停辦，卻傳出積欠教職員工薪資、公保、勞保及健保費達6799萬元。教育部今天宣布...

什麼才是「正確」的教育改革？

台灣的教育，不只是中學，還有大學，改革之路可能都還很漫長，我不確定是我不適應台灣的教育系統，還是台灣的教育系統需要更多的優化，或者根本沒有所謂的正確路線，需要長期隨著時代演變而做修正，不管如何，我也沒有因為不適應台灣的教育系統，我的生涯發展就走向黯淡或失敗。

介聘外縣市教師迫流浪師北漂？教育局：學校教評會決定

高雄市教師職業工會指教育局行文各國小，在市內介聘後，各校「一般類科」至少半數缺額應開列臺閩介聘單調缺額，「專任輔導教師」...

搶在暫緩前抵台 輔大港澳生今居家檢疫出關

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生，在台灣2月11日暫緩港澳人士入境前抵台，並進行14天居家檢疫後，今解禁出關。

現代詩巨擘楊牧辭世 將長眠摯愛的家鄉花蓮

被譽為「台灣最接近諾貝爾文學獎」的現代詩巨擘楊牧昨辭世，他深愛家鄉花蓮，生前就交代要回歸故土長眠，也將數千冊藏書、個人使...

楊牧不敲鐘 東華校魂有自由

楊牧以詩藝聞名，但他不只是詩人，更是學者與老師。楊牧中年後回歸故鄉花蓮，一九九五年返台協助東華大學創辦人文社會科學院。小...

曾離諾貝爾獎很近…楊牧辭世

名詩人楊牧昨於台北國泰醫院辭世，享壽八十歲，震驚文壇。楊牧近年身體不佳，呼吸系統與心臟皆有狀況，上周惡化住進加護病房。友...

一代詩人楊牧辭世 鄭麗君：為台留下愛與哲學的詩篇

詩人楊牧今（13）日辭世，享壽80歲。文化部長鄭麗君表示，楊牧投入全副生命思索與鍛鍊詩藝，終其一生都在朝向一首詩的完成，...

倡自由學風 楊牧協助創辦台灣第一所沒有鐘聲的大學

詩人楊牧今天辭世，享壽80歲。楊牧以詩藝聞名，但他不只是詩人，更是學者與老師。楊牧中年後回歸故鄉花蓮，1996年返台協助...

離諾貝爾桂冠最近的台灣詩人 楊牧把花蓮寫進台灣文學

詩人楊牧今天於台北國泰醫院辭世，享壽80歲，震驚文壇。楊牧近年身體不佳，呼吸系統與心臟皆有狀況，上周惡化住進加護病房。友...

楊牧辭世 向陽：他是植根台灣的文學巨樹

國立東華大學「楊牧文學研究中心」日前舉行揭牌儀式，我當天有事，未能前往花蓮參加盛會，向楊牧先生賀喜。事後看報導，知道當天儀式由楊牧親自揭牌，他致詞時表示：「自己一生研究別人，像是世界文學家但丁、杜斯妥也夫斯基、川端康成等，也研究花蓮的木瓜山、立霧溪，研究透徹又完整，然後為山、為水寫詩。沒想到有一天會成為被研究的對象。」看完不禁莞爾。

熱門新聞

震驚文壇！詩人楊牧辭世 享壽80歲

音樂系轉考公職！她蒐資料上癮 身障特考高考雙榜

名詩人楊牧辭世東華大學不捨 楊牧書房留珍貴手稿

離諾貝爾桂冠最近的台灣詩人 楊牧把花蓮寫進台灣文學

Cheers雜誌辦學績效評比出爐！朝陽科大稱霸私立科大

倡自由學風 楊牧協助創辦台灣第一所沒有鐘聲的大學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。