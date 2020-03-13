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學校因疫情突停課怎麼辦？基隆學校演練先做這動作
新冠肺炎疫情持續，基隆市政府為因應可能一個班或者全校停課之狀況，今天在明德國中模擬有一個班被通知要停課，所有師生立刻戴上存放在保健中心的備用口罩，老師再交代關於線上課程帳號、復課時間、線上學習時間等訊息，提醒大家將課本帶回家，護理師也進行健康叮嚀，師生返家後學校教室進行全面消毒。
明德國中今天將停課的全部流程演練一次，以免突然而來的停課會慌亂或恐懼。教育處為了讓停課流程都能順利。今天學校的演練全程錄影，將會放上網給其他學校參考因應。希望從師資培力、行政對應、課程補齊、硬體到位，到學校演練，讓學生及家長安心，不要接到停課恐慌。
學校演練流程模擬接到教育處電話通知停課，校長馬上召集各處室傳達並通知學生，所有人員立刻戴上存放在保健中心的口罩。導師交代關於帳號、復課時間、線上學習時間等訊息，提醒孩子將課本帶回家。護理師也進行健康叮嚀，同時學校出借平板或路由器供弱勢同學回家學習使用，師生返家後教室進行全面消毒。
基隆市政府教育處長林祝里說，在軟體部分，除全面提升跟確認每師都具備線上教學能力，也要求學校熟悉雲端會議的操作。硬體部分，請學校盤點跟備妥載具，市府也緊急採購平板跟網路路由器。
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