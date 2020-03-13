世界青少年發明展我國摘9金 教部肯定具新課綱精神

我國在2019年第15屆IEYI世界青少年發明展獲九面金牌，教育部今舉行記者會，由主任秘書朱楠賢頒獎給金牌得獎學生及指導教師，肯定師生的傑出表現，期盼更多學校隊伍再接再厲，續創佳績。

IEYI世界青少年發明展以6歲到19歲青少年為主要參賽對象，競賽分為「災害應變」、「農糧技術」、「運動育樂」、「安全健康」、「社會照顧」、「綠能科技」及「未來世界科技繪圖」等七項。

教育部表示，這次賽事於在印尼雅加達舉行，我國代表隊自465件作品中選拔出的43件，在11國、140件作品中脫穎而出，大會總金牌數33面，我國就有九金，成績亮眼。

國教署說，IEYI世界青少年發明展不收報名費、攤位費，公平性高。參賽作品皆基於解決問題或符合個體需求出發，構思可行的解決方法，注意材料或感測器的特性與限制；透過模型製作過程培養工具選用等科技素養；應用數學解決發明品穩定性，及可再造性、安全性等工程思維；透過成品的工程設計過程培養藝術涵養，構成專題式的STEAM學習歷程。

國教署指出，世界青少年發明展鼓勵學生創新發明，正符合108課綱「探究與實作」精神。透過競賽可讓創新想法具體化，進而將單純的想法建構成可推廣上市的產品，並從創意作品觀摩與發表中發現問題，激盪更多解決問題的創意。