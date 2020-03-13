北市英語智慧學習村教材啟用 體驗AR、VR免到情境教室

北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等，可供供北市210所國中小學教學使用，教育局資教科長陳秉熙表示，英語智慧學習村線上教材將可使用到明年6月底，明年會再視各校使用狀況，評估是否擴充、延長計畫。

教育局英語智慧學習村計畫與希伯崙公司合作，使用AR互動技術打造雙語環境，讓學生不用特別到情境教室，就能透過下載於平板電腦的遊台灣學英語App，隨時接觸英語，還能到剝皮寮等景點闖關，用英語認識景點，也學習如何用英文介紹景點，可應用在戶外教學、寒暑假作業。

業者表示，App開啟後的地圖景點，只要點選就會出現英語互動介紹資訊，包含動物園、科教館、寧夏夜市、兒童新樂園、鄉土文化中心（剝皮寮）、兩廳院、北市府等生活場域或觀光景點，都有雙語簡介及互動課程，有的在現場還設有闖關遊戲的立牌。

今早英語智慧學習村啟用典禮，副市長蔡炳坤也到場體驗AR、VR英語教材，有學童體驗時也直呼英語學習App好像在玩寶可夢，並用平板電腦相機掃描闖關遊戲圖示，十分歡樂。

陳秉熙表示，業者去年也陸續製作8所學校720度線上環景學習地圖，包含老松國小、蓬萊國小、濱江國小、東新國小、萬福國小、明道國小、格致國中及興雅國中，上網就能體驗學習，讓學生熟悉校園生活與日常使用的英語，打破情境學習場地限制，上網就能用實景地圖學習。