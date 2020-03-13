快訊

好消息！第二批武漢包機返台國人 檢驗全數陰性

菲律賓緊急防疫馬尼拉封城！杜特蒂：謝謝習近平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市英語智慧學習村教材啟用 體驗AR、VR免到情境教室

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等。記者翁浩然／攝影
北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等。記者翁浩然／攝影

北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等，可供供北市210所國中小學教學使用，教育局資教科長陳秉熙表示，英語智慧學習村線上教材將可使用到明年6月底，明年會再視各校使用狀況，評估是否擴充、延長計畫。

教育局英語智慧學習村計畫與希伯崙公司合作，使用AR互動技術打造雙語環境，讓學生不用特別到情境教室，就能透過下載於平板電腦的遊台灣學英語App，隨時接觸英語，還能到剝皮寮等景點闖關，用英語認識景點，也學習如何用英文介紹景點，可應用在戶外教學、寒暑假作業。

業者表示，App開啟後的地圖景點，只要點選就會出現英語互動介紹資訊，包含動物園、科教館、寧夏夜市、兒童新樂園、鄉土文化中心（剝皮寮）、兩廳院、北市府等生活場域或觀光景點，都有雙語簡介及互動課程，有的在現場還設有闖關遊戲的立牌。

今早英語智慧學習村啟用典禮，副市長蔡炳坤也到場體驗AR、VR英語教材，有學童體驗時也直呼英語學習App好像在玩寶可夢，並用平板電腦相機掃描闖關遊戲圖示，十分歡樂。

陳秉熙表示，業者去年也陸續製作8所學校720度線上環景學習地圖，包含老松國小、蓬萊國小、濱江國小、東新國小、萬福國小、明道國小、格致國中及興雅國中，上網就能體驗學習，讓學生熟悉校園生活與日常使用的英語，打破情境學習場地限制，上網就能用實景地圖學習。

北市教育局主秘陳素慧說，英語智慧學習村計畫還有準備機場與餐廳VR情境教材，市府計畫今年底全市210所國中小學都要購置6套VR設備，目前已有132校完成，屆時全部國中小都在課程中應用VR情境教材，不必跨校借用情境教室，對防疫也有一定幫助。

北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等。記者翁浩然／攝影
北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等。記者翁浩然／攝影
北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等。記者翁浩然／攝影
北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等。記者翁浩然／攝影
北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等。記者翁浩然／攝影
北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語App的AR（擴增實境）體驗及校園720度線上環景學習地圖等。記者翁浩然／攝影

教育局 北市 機場

延伸閱讀

高市幼兒園109學年3月下旬招生 公幼新增2園、1524名額

北市信義、南港智慧停車收費區 16日上路

北市永春陂濕地公園啟用 柯文哲：留給市民100年公園

消費爭議網購最多 口罩1個賣百元

相關新聞

英語教育落人後 台國中小英文單字量低於日韓中

蔡政府去年提出「2030雙語國家」政策。但台師大針對台灣、日本、南韓和中國大陸的英語政策進行分析，發現台灣在國中階段的英...

私校退場首例！南榮科大欠薪6799萬 將以退場基金代償

南榮科技大學去年被教育部勒令於今年2月1日停辦，卻傳出積欠教職員工薪資、公保、勞保及健保費達6799萬元。教育部今天宣布...

什麼才是「正確」的教育改革？

台灣的教育，不只是中學，還有大學，改革之路可能都還很漫長，我不確定是我不適應台灣的教育系統，還是台灣的教育系統需要更多的優化，或者根本沒有所謂的正確路線，需要長期隨著時代演變而做修正，不管如何，我也沒有因為不適應台灣的教育系統，我的生涯發展就走向黯淡或失敗。

搶在暫緩前抵台 輔大港澳生今居家檢疫出關

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生，在台灣2月11日暫緩港澳人士入境前抵台，並進行14天居家檢疫後，今解禁出關。

陸生控遠距教學品質差 學費更貴但修課限制多

大學開學兩周，因新冠肺炎疫情不能入境的陸港澳學位生約1.1萬人。當中有人反映，大專校院提供的遠距彈性課程網路不穩、視訊畫...

北市英語智慧學習村教材啟用 體驗AR、VR免到情境教室

北市教育局今天在老松國小啟用並展示「英語智慧學習村」線上教材，包含機場與餐廳的VR（虛擬實境）情境體驗、遊台灣學英語Ap...

靜宜化妝品系熱門 產品擬實習商店與線上販售

化粧品相關科系愈來愈熱門，靜宜大學當年全台首創，還設碩士班與博士班完整學制，以及創立實習示範工廠，研發化妝品，洗手乳等已...

南榮科大欠薪 退場基金代償首例

南榮科技大學去年被教育部勒令今年2月1日停辦，傳出積欠教職員工薪資、公保、勞保及健保費達6799萬元。教育部通過南榮科大申請大專校院轉型及退場基金融資案，是基金成立以來首例。

校園額溫槍不足 立委：有老師拿到耳溫槍加保鮮膜

受新冠肺炎影響，各級學校備二點五萬支額溫槍備戰。立委昨天在立法院質詢指出，額溫槍數量不足，有偏遠學校要學生自己在家量體溫，恐成防疫漏洞。另有學校買成適合居家使用的接觸式額溫槍，也有老師拿到的配備是耳溫槍外加每天一片保鮮膜。

教育雲瀏覽量3年降7成 立委：數位教學別做半套

受新冠肺炎疫情影響，中小學如有人確診要停課，事後得採周末或線上補課。教育部資科司整合官方和民間的數位學習資源，建置教育雲...

教育部加緊防疫 大型考試、體育賽事不馬虎

新冠肺炎疫情持續，教育部長潘文忠今天在教育部務會報提醒各單位加緊防疫工作，大型考試若有變化，能先公布就先公布；大型體育活...

貼近產業實況 教部今起放寬技高師實務經驗認定標準

教育部今天起放寬「高級中等學校專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗認定標準」，規範現行師資培育大學學生修習專門課程的業...

熱門新聞

英語教育落人後 台國中小英文單字量低於日韓中

澳門疫情降僑生想回台上課 指揮中心：持續觀察

陸生控遠距教學品質差 學費更貴但修課限制多

教育部通過南榮科大融資 教師最快下周拿欠薪

疫情衝擊校園商家業績 台大兩個月租金減半紓困

南榮科大120教職員 月底前可領到錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。