靜宜化妝品系熱門 產品擬實習商店與線上販售

化粧品相關科系愈來愈熱門，靜宜大學當年全台首創，還設碩士班與博士班完整學制，以及創立實習示範工廠，研發化妝品，洗手乳等已成為最好贈品；近日也將整合全校各學系研發產品，成立實習商店及朝向線上販售發展。

靜宜大學校長唐傳義說，靜宜化妝品科學系最大特色是設「專題生」制度，讓有意從事研發工作的學生，在大學即進入實驗室進行專題研究，並發表學術及實務論文，這類專題生擁有更有技術與知識，倍受業界歡迎。

靜宜大學的化粧品科學系堪稱國內「領頭羊」，擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制，相關配方設計、調香與進階配方課程都是必修，學生具備化粧品專業技術能力，尤其專題生還未畢業，往往被業界提前訂走。校方表示，至今培育逾2千多名化粧品研發專業人才。

唐傳義校長表示，學校78年創立「化粧品實習示範工廠」，通過ISO 22716國際化粧品認證，堪稱全台校園最大的化粧品工廠；工廠研發化粧品作為學校禮品，餽贈來賓，整個校園洗手乳及校內體育館內的沐浴乳、洗髮精等也都由師生共同來研製。

理學院院長楊昭順指出，已率先全台成立「化粧品科學博士班」，培養產業高階技術與管理人才，研究所及大學部開辦「化粧品安全資料簽署人員」及「化粧品專業技術人員」培訓課程，協助學生取得認證資格，也對應業界所需。