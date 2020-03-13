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靜宜化妝品系熱門 產品擬實習商店與線上販售

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
宏都拉斯第一夫人葉安娜（左二）參訪靜宜大學，肯定「化粧品科學系」研發成果，並希望進行人才培育及產業合作機會。圖／靜宜大學提供
宏都拉斯第一夫人葉安娜（左二）參訪靜宜大學，肯定「化粧品科學系」研發成果，並希望進行人才培育及產業合作機會。圖／靜宜大學提供

化粧品相關科系愈來愈熱門，靜宜大學當年全台首創，還設碩士班與博士班完整學制，以及創立實習示範工廠，研發化妝品，洗手乳等已成為最好贈品；近日也將整合全校各學系研發產品，成立實習商店及朝向線上販售發展。

靜宜大學校長唐傳義說，靜宜化妝品科學系最大特色是設「專題生」制度，讓有意從事研發工作的學生，在大學即進入實驗室進行專題研究，並發表學術及實務論文，這類專題生擁有更有技術與知識，倍受業界歡迎。

靜宜大學的化粧品科學系堪稱國內「領頭羊」，擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制，相關配方設計、調香與進階配方課程都是必修，學生具備化粧品專業技術能力，尤其專題生還未畢業，往往被業界提前訂走。校方表示，至今培育逾2千多名化粧品研發專業人才。

唐傳義校長表示，學校78年創立「化粧品實習示範工廠」，通過ISO 22716國際化粧品認證，堪稱全台校園最大的化粧品工廠；工廠研發化粧品作為學校禮品，餽贈來賓，整個校園洗手乳及校內體育館內的沐浴乳、洗髮精等也都由師生共同來研製。

理學院院長楊昭順指出，已率先全台成立「化粧品科學博士班」，培養產業高階技術與管理人才，研究所及大學部開辦「化粧品安全資料簽署人員」及「化粧品專業技術人員」培訓課程，協助學生取得認證資格，也對應業界所需。

化粧品科學系的「畢業成果展」更是業界選才場域，化粧品科學系主任林智健指出，學生透過論文與商品展」，統整、深化大學四年所學。在產品企劃、配方選擇、產品製成與檢驗、品牌設計、到行銷宣傳擬定等過程中，成為理論與實務兼備的專業人才。

靜宜化粧品科學系擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制，培育逾2千多名化粧品研發專業人才。圖／靜宜大學提供
靜宜化粧品科學系擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制，培育逾2千多名化粧品研發專業人才。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「化粧品實習示範工廠」是台灣最具規模、更通過ISO 22716國際化粧品認證，堪稱全台校園最大的化粧品工廠。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「化粧品實習示範工廠」是台灣最具規模、更通過ISO 22716國際化粧品認證，堪稱全台校園最大的化粧品工廠。圖／靜宜大學提供
化粧品科學系畢業成果展，學生透過「專題研究論文」、「創新研發商品展」，呈現創新與研發能力，也統整、深化大學四年所學。圖／靜宜大學提供
化粧品科學系畢業成果展，學生透過「專題研究論文」、「創新研發商品展」，呈現創新與研發能力，也統整、深化大學四年所學。圖／靜宜大學提供
靜宜化粧品科學系擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制，培育逾2千多名化粧品研發專業人才。圖／靜宜大學提供
靜宜化粧品科學系擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制，培育逾2千多名化粧品研發專業人才。圖／靜宜大學提供
化粧品科學系畢業成果展，學生透過「專題研究論文」、「創新研發商品展」，呈現創新與研發能力，也統整、深化大學四年所學。圖／靜宜大學提供
化粧品科學系畢業成果展，學生透過「專題研究論文」、「創新研發商品展」，呈現創新與研發能力，也統整、深化大學四年所學。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「化粧品實習示範工廠」是台灣最具規模、更通過ISO 22716國際化粧品認證，堪稱全台校園最大的化粧品工廠。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「化粧品實習示範工廠」是台灣最具規模、更通過ISO 22716國際化粧品認證，堪稱全台校園最大的化粧品工廠。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 實習

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