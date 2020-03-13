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陸生控遠距教學品質差 學費更貴但修課限制多
大學開學兩周，因新冠肺炎疫情不能入境的陸港澳學位生約1.1萬人。當中有人反映，大專校院提供的遠距彈性課程網路不穩、視訊畫面斷斷續續，影響學習。修課限制多但學費更貴，他們覺得不太公平。
一名澳門籍學士班學生表示，她這學期修三門課共九學分，學校用的授課軟體不佳，遠距學習狀況多，課堂互動性也低。且有些課無法遠距上課，例如實驗課、體育課。也有老師不願提供遠距教學。她說，幸好就讀的大學沒限制未入境生的修課學分下限，所以課不用選足。
另一名陸生說，陸生要繳的學費比台生貴，這學期學習效果不如預期，修課限制也多，讓他覺得不太公平。
一名協助大學老師做遠距教學的教學助理說，校內無線網路不太穩，做同步教學要「看運氣」。另有大學教務長表示，除了校內網路頻寬不夠，陸港澳生所在地的頻寬不足也是原因。
推動數位學習的無界塾塾長葉丙成說，線上教學效果能和實體一樣好，體育課、藝術課也能做到。他表示大學端跟上數位教學的速度已比中小學快，也指出第一線老師是線上教學的關鍵，建議老師可將影片融入教學，但不要只放影片不講解。
教育部統計，108學年全台陸港澳學位生共1萬8891人，按以2月中旬掌握到的入出境情形，在台人數計7609人，境外人數計1萬1282人，約有六成學位生在境外。
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